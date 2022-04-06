網路私售分裝肥料恐觸法 中市農業局：獲報案例約多1倍

台灣家庭園藝盛行，小包裝肥料市場需求增，加上近年網路購物盛行，又遇疫情升溫，許多民眾選擇在網路上購買肥料；台中市農業局表示，疫情影響，近期違法網路販售肥料案件較去年同期多，初估增加1倍以上。

近期家庭園藝盛行，但烏俄戰爭影響肥料供應，政府推行購買肥料實名制，又遇上疫情影響，許多民眾改上網選購肥料，但有部分店家先購入大包裝原料後，再分裝販售，甚至販售未有登記證字號肥料狀況，皆違反肥料管理法，遭人檢舉。

台中市農業局表示，這是例行性的業務，持續都有在處理，但今年受到疫情影響，網路販售肥料案件增加，加上中央推動購買肥料實名制，導致近期違法網路販售肥料案件較去年同期多，初估增加1倍以上。

農業局說明，依肥料管理法第17條規定「販賣或意圖販賣而陳列、貯藏的肥料，不得拆封、分裝、摻雜、稀釋或塗改肥料標示。」另刊登肥料廣告時，應註明肥料登記證字號、品目及登記成分，不得作虛偽、誇張及其他不正當的宣傳，違者將依肥料管理法第29條規定，處新台幣3萬元以上、15萬元以下罰鍰。

農業局提到，坊間常有民眾自製植物營養液等產品，並向消費者宣稱有供給植物生長養分且促進養份利用成效，雖為自製品，但仍受肥料管理法規範，若民眾有未經取得肥料登記證，而自行製造或販售肥料，也能依法處新台幣10萬元以上50萬元以下罰鍰。

農業局呼籲民眾，在網路從事販售肥料產品時，應多加留意上述規定，以免誤觸肥料管理法而受重罰。