台中第2階段首座好宅今開工！盧秀燕：落實居住正義

台中市政府推動社會住宅，「好宅第一階段」5508戶去年達標，「好宅第二階段」首案烏日新榮和段好宅今天動土。台中市長盧秀燕說，加上今天動土的新榮和段好宅共270戶，實質興建戶數達5778戶，加上一、二階段共6953戶興辦中，已超越中央交付給台中1.2萬戶目標，能照顧年輕人及弱勢族群，落實居住正義。

今天的烏日新榮和段好宅動土典禮，邀請中老字號大西園掌中劇團開場，與會包括盧秀燕、都發局長黃文彬、民政局長吳世瑋、市議員吳瓊華、張家銨、劉士州等民代、市政顧問蘇秀姃等人冠蓋雲集，到場同慶。

盧秀燕說，烏日新榮和段好宅預計2025年中完工。考量鄰近停車需求，依地方建議增挖一層地下室，並於地面層規劃店舖、幼兒園、共享農園、共享廚房、社會服務站、社區式日間照顧場所、身心障礙者社區日間作業設施與居住空間等公共服務空間，引進專業團體進駐，做為分享與研習所，滿足在地民眾需求。

盧秀燕指出，烏日新榮和段好宅位於台中烏日高鐵特區、三鐵共構，近旭光國小且公共服務機能完善，基地位置北面大肚山，南臨烏溪水岸景觀，周邊有多個公園開放空間，以「串門子」為設計概念主軸，透過留設大面積公共開放空間串聯結合周邊公共資源，廣邀鄰近居民至基地遊逛，創造地方的場所精神，以及與地方共享共好的都市空間。

住宅處表示，全案由台灣世曦工程顧問公司專案管理及監造、開務聯合建築師事務所設計、以及華盛營建公司共同承攬工程，斥資12億7000多萬元。基地規劃為地下3層、地上14層，共2棟複合混居式的好宅；2樓以上居住單元提供1房型139戶、2房型118戶、3房型13戶，共計270戶的優質住宅社區，預計2025年中完工。