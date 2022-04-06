九九峰園區開發露曙光 設置氦氣球重振中潭公路觀光

草屯鎮九九峰開發計畫終於露出曙光，南投縣政府今天表示將舉辦「草屯九九峰遊憩園區營運轉移案」公聽會，向草屯鎮民說明推動原則和規畫內容，並瞭解地方需求與意見。南投縣觀光處表示，九九峰發展氦氣球觀光已完成評選，希望氦氣球及遊憩區雙管齊下，重振中潭公路觀光發展。

九九峰位在草屯鎮東側，山域範圍廣大視野開闊景觀優美，早在30年前中央便規畫開發生態藝術園區，但計畫無法順利推動，延宕多年。

南投縣長林明溱上任後，認為國道六號通車後，中潭公路沿線觀光沒落，九九峰是重振草屯、國姓觀光的重要關鍵，地方不能等下去。南投縣府動用1億8百萬元，取回賣給中央的土地，自行開發。不過，因為疫情等關係，縣府2次以促進民間參與公共建設法公開招商，廠商投標意願低而流標。

不過，縣府克服困難持續完善九九峰開發案，營造生態公園風貌，並推動氦氣球、露營區打造旅遊特色，並強化植樹造林，讓林相生態更豐富多元，結合草屯、國姓地區觀光資源打造旅遊軸線。

觀光處表示，氦氣球透過機器收放鋼索控制升降、安全性高，升上150米高空360度俯覽九九峰山脈及烏溪沿線景致，縣府與民航局、陸軍航空第602旅等單位開會，確認空域使用權沒問題，經過評選已有一家航空公司獲選。