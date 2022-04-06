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中市遶境反毒尋寶趣 闖關完成送媽祖平安符

中央社 / 台中6日電

大甲鎮瀾宮媽祖遶境進香活動8日登場，年年吸引許多信眾參與，台中市衛生局規劃「遶境反毒尋寶趣」活動，只要闖關到終點站打卡，就能獲得「大甲媽祖平安符隨身帶」。

大甲鎮瀾宮媽祖神轎將在4月8日晚間11時起駕，展開為期9天8夜的遶境進香活動，路程長達340多公里，沿途行經4縣市，年年吸引許多信眾參與。

台中市衛生局今天發布新聞稿指出，配合媽祖遶境進香，設計「遶境反毒尋寶趣」活動，8日在大甲鎮瀾宮周邊設攤，16、17日在大肚區、沙鹿區及清水區沿途地點設攤，結合在地文化拉近民眾距離，提醒多一分警覺、少一分危險，拒絕毒品進入家園。

台中市衛生局長曾梓展表示，「遶境反毒尋寶趣」每站反毒主題皆不相同，透過尋找毒防小超人，向民眾宣導反毒重要性，完成闖關至終點站打卡即能獲得「大甲媽祖平安符隨身帶」。

曾梓展指出，「大甲媽祖平安符隨身帶」經過火，祈求媽祖加持賜福，每天限量500個，將於活動當天送給闖關完成的民眾，祈求媽祖庇佑民眾平安健康。另呼籲參與遶境活動者必須接種3劑COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗，不鑽轎腳、搶轎，避免群聚休憩，降低染疫風險。

大甲媽祖 遶境 衛生局

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