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中市衛生局「遶境反毒尋寶趣」 完成闖關送限量平安符

聯合報 / 記者趙容萱／台中即時報導
台中市衛生局說明，「遶境反毒尋寶趣」完成闖關至終點站打卡即能獲得「大甲媽祖平安符隨身帶」。圖／台中市衛生局提供
台中市衛生局說明，「遶境反毒尋寶趣」完成闖關至終點站打卡即能獲得「大甲媽祖平安符隨身帶」。圖／台中市衛生局提供

國內宗教大事大甲媽祖9天8夜遶境4月8日晚上11時起駕，台中市政府衛生局8日將在大甲鎮瀾宮周邊，4月16日、17日在大肚區、沙鹿區及清水區沿途地點，設置「遶境反毒尋寶趣」，完成闖關至終點站打卡即能獲得「大甲媽祖平安符隨身帶」，結合在地文化拉近民眾距離，提醒多一分警覺，少一分危險，拒絕毒品進入家園。

台中市衛生局長曾梓展說，今年的「遶境反毒尋寶趣」活動，每站反毒主題皆不相同，透過尋找毒防小超人，向民眾宣導反毒重要性，完成闖關至終點站打卡即能獲得「大甲媽祖平安符隨身帶」，詳細活動資訊可至臉書「台中市衛生局-健康小衛星」查詢。

曾梓展說明，「大甲媽祖平安符隨身帶」由衛生局至大甲鎮瀾宮誠心過火，祈求媽祖加持賜福，並由反毒志工虔心敬摺，每日限量500個，將於活動當日送給闖關完成的民眾，祈求媽祖庇佑民眾平安健康，也能寓教於遊戲中，讓民眾獲取反毒資訊。

另外，提醒參與遶境人員都必須接種3劑疫苗，不鑽轎腳或搶轎，避免群聚休憩，以降低群聚感染風險。今年衛生局也持續辦理入廟宣導講座，名額有限，歡迎各地陣頭及廟宇團體報名參加。

衛生局表示，若有毒品相關問題，歡迎撥打24小時免費諮詢專線0800-770-885（請請您、幫幫我）或加入「台中市政府毒品危害防制中心」官方Line「@yfh9327e」，將由專業人員提供諮詢服務。

台中市衛生局說明，「遶境反毒尋寶趣」完成闖關至終點站打卡即能獲得「大甲媽祖平安符隨身帶」。圖／台中市衛生局提供
台中市衛生局說明，「遶境反毒尋寶趣」完成闖關至終點站打卡即能獲得「大甲媽祖平安符隨身帶」。圖／台中市衛生局提供

大甲媽祖 衛生局 反毒

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