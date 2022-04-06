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廖老大改裝車拼贏中國網紅 將再挑戰亞洲紀錄

中央社 / 台中6日電

汽車零件商廖志賢自費改裝的「打龜號」，今天在台中港進行直線加速攝影，結果順利打破中國網紅「杰爺」的快車紀錄。廖志賢表示，雖未打破亞洲紀錄，但感受到台灣人的團結，會再來挑戰。

外界稱為「廖老大」的汽車零配件改裝製造商廖志賢，不滿中國網紅「杰爺」批評台灣沒有快車，自費改裝「打龜號」提出挑戰。不過他向台中市租借道路測速先是被拒，後在民代協調下成功取得許可，今天上午在台中港環港北路進行直線加速攝影。

這場改裝車加速挑戰，今天上午吸引民眾聚集環港北路周邊，準備見證實測過程。立委莊競程、市議員江肇國與曾朝榮等人，也到場加油打氣。上午10時，「打龜號」在滿場民眾加油聲中，伴隨作轟轟引擎響聲起跑，並陸續完成3次拍攝。

廖志賢在接近上午11時向民眾宣布成績，3次分別跑出8.91秒、8.72秒與8.77秒，雖未打破亞洲0到400公尺加速8.62秒的紀錄，但確定打破「杰爺」的8.93秒紀錄。

廖志賢接受媒體聯訪時表示，改這台車不難，最難的是這條路的申請真的很難，感謝所有幫助的人，最值得的是感受到台灣人的愛國心與支持。

對於沒有打破亞洲紀錄，廖志賢說，雖然很可惜，但大家給他2個月的時間，他一定可以打破，讓亞洲人知道，台灣的車很快、汽車工業很強。

廖志賢表示，打造「打龜號」約花2個月時間，老實說這台車並非車隊強項，都是靠台灣人的支持努力。他要向「杰爺」說，不要再說台灣沒有快車，台灣人很堅強、也很團結，「台灣的汽車工業沒有輸過任何人」，「杰爺」不要忘記信守承諾，要捐人民幣100萬元給紅十字會。

對於今天的測速狀況，廖志賢指出，第3趟還是沒辦法破亞洲紀錄，因為現場越到中午逆風越大，沒關係，會重新打造這輛車，2個月後會再來挑戰。

駕駛「打龜號」的車手郭國信表示，今天車子、馬力調校都沒問題，只是路面在靠近400公尺處有點顛簸，很可惜沒有打破亞洲紀錄，之後會再來挑戰。

台灣人 網紅

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