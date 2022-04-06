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大甲媽遶境曾炸傷員警 彰化將嚴禁非法施放鞭炮煙火

聯合報 / 記者劉明岩／彰化即時報導
大甲媽祖過去回鑾彰化時，常有民眾用吊車吊掛鞭炮相迎，但這已違反規定，被消防人員蒐證後開單告發。圖／彰化縣消防局提供
大甲媽祖過去回鑾彰化時，常有民眾用吊車吊掛鞭炮相迎，但這已違反規定，被消防人員蒐證後開單告發。圖／彰化縣消防局提供

三月逍媽祖，信眾施放鞭炮、煙火相迎，據內政部消防署統計，近5年來，各縣市施放爆竹釀成13場次43人受傷，兩年前，大甲鎮瀾宮媽祖遶境彰化市，甚至有兩名員警遭鞭炮炸傷，今年大甲媽祖遶境活動，彰化縣消防局除加強勸導外，並嚴格取締非法。

彰化縣消防局指出，在過去4年，針對大甲媽祖遶境彰化期間，共開立舉發單3件、扣留7件、沒入5件、開立宣導單435件。消防局長施順仁說，今年也將比照往年，由各大隊派員配合警方跟在鑾轎周邊勸導與取締 ，如發現違規擺放的鞭炮、煙火，立即沒入。

消防局表示，各廟會繞境活動非必要如有施放爆竹煙火時，應避免影響民眾安寧，並遵守「彰化縣爆竹煙火施放管制自治條例」，每日下午10時至翌日6時前，不得施放會產生笛音或爆炸音之一般爆竹煙火或特殊煙火，違反者可處3萬元以上15萬元以下。

消防局呼籲宗教團體，利用鼓掌聲、拉炮或爆竹煙火電子音效替代燃放鞭炮，或辦理其他藝文活動取代，以降低鞭炮產生的燒、燙、炸傷及火災等人身與公共安全危害，及減少妨害環境安寧的噪音，省錢又環保。

大甲媽祖遶境彰化時，信眾常以煙火瀑布攔阻輦駕，祈求獲得更大祝福，但因為屬於專業煙火必須申請，最近幾年已不復可見。圖／聯合報系資料照片
大甲媽祖遶境彰化時，信眾常以煙火瀑布攔阻輦駕，祈求獲得更大祝福，但因為屬於專業煙火必須申請，最近幾年已不復可見。圖／聯合報系資料照片
因環保意識與警察、消防勸導取締，信眾逐漸減少鞭炮煙火施放，近年大甲媽祖進香，許多宮廟陣頭以禮花拉炮迎接，同樣繽紛燦爛。圖／本報資料照片　
因環保意識與警察、消防勸導取締，信眾逐漸減少鞭炮煙火施放，近年大甲媽祖進香，許多宮廟陣頭以禮花拉炮迎接，同樣繽紛燦爛。圖／本報資料照片　

大甲媽祖 遶境

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