大甲媽遶境曾炸傷員警 彰化將嚴禁非法施放鞭炮煙火

三月逍媽祖，信眾施放鞭炮、煙火相迎，據內政部消防署統計，近5年來，各縣市施放爆竹釀成13場次43人受傷，兩年前，大甲鎮瀾宮媽祖遶境彰化市，甚至有兩名員警遭鞭炮炸傷，今年大甲媽祖遶境活動，彰化縣消防局除加強勸導外，並嚴格取締非法。

彰化縣消防局指出，在過去4年，針對大甲媽祖遶境彰化期間，共開立舉發單3件、扣留7件、沒入5件、開立宣導單435件。消防局長施順仁說，今年也將比照往年，由各大隊派員配合警方跟在鑾轎周邊勸導與取締 ，如發現違規擺放的鞭炮、煙火，立即沒入。

消防局表示，各廟會繞境活動非必要如有施放爆竹煙火時，應避免影響民眾安寧，並遵守「彰化縣爆竹煙火施放管制自治條例」，每日下午10時至翌日6時前，不得施放會產生笛音或爆炸音之一般爆竹煙火或特殊煙火，違反者可處3萬元以上15萬元以下。