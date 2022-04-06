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疑沒按鈴公車過站未停 台中女遊客怒嗆司機：台南不會發展

大甲媽後天起駕 交通管制、替代路線看這邊

聯合報 / 記者陳宏睿／台中即時報導
大甲鎮瀾宮媽祖遶境將在8日深夜起駕，台中市警局與大甲警分局將在當天交通管制。圖／台中市交大提供
大甲鎮瀾宮媽祖遶境將在8日深夜起駕，台中市警局與大甲警分局將在當天交通管制。圖／台中市交大提供

一年一度的大甲鎮瀾宮媽祖遶境活動，將在8日晚間11時起駕、17日回鑾，台中市警局交通大隊為維持道路交通秩序、服務香客，將從起駕當天下午3時許，在大甲市區、鎮瀾宮周邊實施交通疏導管制，提醒香客前往時，規畫替代道路，避免行程受影響。

大甲鎮瀾宮遶境進香活動，交通疏導管制措施，管制及規畫替代道路如下：

一、管制時間：自4月8日下午3時至4月9日凌晨2時。

二、管制措施及區域：

(一)行人徒步區：

大甲區三民路以東、中山路1段以西、文武路以南、光明路以北，禁止汽、機車進入。

(二)禁止汽車進入區域：

大甲區經國路以東、中山路1段以西、德興路與文武路以南、經國路與中山路1段南端交叉路口以北。

(三)道路封閉路段：

1、經國路(大安港路至中山路1段間)。

2、中山路1段(水源路至東安路間)。

三、替代道路路線：

(一)中、長途過境車輛：

1、北上車輛由清水區台17線轉西濱公路，或由國道4號接國道3號北上。

2、南下車輛請由大甲區北堤西路或臨江路轉西濱公路南下。

(二)短程過境車輛：

1、北上車輛由中山路1段-左轉東安路接興安路銜接新政路繞行。

2、南下車輛請由經國路-右轉大安港路接西濱公路南下繞行。

(三)大甲市區往東車輛：

由大甲區水源路-右轉水美街接國道3號大甲交流道行駛。

為舒緩大甲市區停車空間，規劃有3處臨時停車場

一、「大甲體育場」臨時停車場，約350個停車位。

二、「美人山營區」臨時停車場，約500個停車位。

三、「大甲火車站後方空地」停車場，約73個停車位。

本市交通局規劃接駁車計3線：

一、朝富停車場線：(每20至30分鐘一班，中途停靠秋紅谷及朝馬站)

(一)往程：本市西屯區朝富停車場(老虎城)至大甲體育場，首班車為14時，末班車為22時。

(二)返程：大甲體育場至西屯區朝富停車場(老虎城)，首班車為17時，末班車為次日2時。

二、美人山營區線：(每15至20分鐘一班)

大甲區美人山營區停車場往返大甲高中，首班車為15時，末班車為次日1時。

三、大甲體育場線：(每15至20分鐘一班)

大甲區大甲體育場往返大甲國小，首班車為15時，末班車為次日1時。

台中市交大呼籲駕，請4月8日及17日欲過境台1線大甲市區車輛請預留時間依指示行駛替代路線，以避開遶境隨香車輛及民眾。欲參與遶境進香活動信眾則請儘量搭乘台鐵，將車輛停放於臺鐵中部海岸線(海線)大甲站周邊各站，搭乘台鐵區間班車，下大甲站步行3至5分鐘即可抵達鎮瀾宮，即可欣賞海線鐵路風光，又可避開車潮。

搭乘高鐵則在台中站內步行至台鐵新烏日站，轉搭臺鐵區間班車到達大甲站。如自行開車前往請配合現場員警指揮，並將車輛停放於停車場，勿任意停放路旁影響交通，本局將加強違規執法；另車內應避免放置貴重物品，以防止車窗遭破壞被竊取財物。

因應新冠肺炎疫情(COVID-19)，請信眾遵照中央疫情指揮中心發布防疫規定，確實配戴口罩及保持社交距離，應「居家隔離」、「居家檢疫」或「自主健康管理」者請勿參加遶境活動。鎮瀾宮配合疫情發展，於3月29日發布遶境活動不開放鑽鑾轎祈福，且參加進香遶境活動，須完整接種三劑疫苗，始可參與。

大甲鎮瀾宮媽祖遶境將在8日深夜起駕，台中市警局與大甲警分局將在當天交通管制。圖／台中市交大提供
大甲鎮瀾宮媽祖遶境將在8日深夜起駕，台中市警局與大甲警分局將在當天交通管制。圖／台中市交大提供

停車場 遶境 鎮瀾宮

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