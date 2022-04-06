快訊

疑沒按鈴公車過站未停 台中女遊客怒嗆司機：台南不會發展

「廖老大」測試改裝車 有信心打破亞洲加速紀錄

中央社 / 台中6日電

汽車零件商廖志賢自費改裝進口車「打龜號」挑戰中國網紅快車紀錄，今天在台中港進行直線加速拍攝，一早就吸引許多人到場爭睹風采，廖志賢會前表示，有信心打破亞洲加速紀錄。

被稱為「廖老大」的汽車零配件改裝製造商廖志賢，不滿中國網紅「杰爺」批評台灣沒有快車，廖志賢自費改裝進口車「打龜號」，向台中市租借道路測速被拒，後來在民代協調下，成功取得許可，今天上午在台中港環港北路進行直線加速拍攝。

今天上午吸引許多人聚集在環港北路周邊，準備見證車輛拍攝過程，立委莊競程、市議員江肇國與曾朝榮等人也到場加油打氣。

廖志賢測速前接受媒體聯訪時表示，他要向粉絲跟協助取得場地的人致謝，要看今天老天幫不幫忙，有沒有逆風側風的問題，有信心可以打破亞洲0到100公尺加速8.62秒的紀錄，打破「杰爺」8.93秒的紀錄是沒問題。

廖志賢說，改車從0到有非常辛苦，但對他來說改車並不難，難的是測速場地的這條路，感謝幫助他的朋友，沒想到今天來了許多人觀看。

測速 網紅 台中市

延伸閱讀

廖老大測試改裝車駁中國網紅 民代協調取得場地

有路了！「廖老大」4/6台中港飆速 民眾可入場同步直播

台中「台灣尚青」現任議員登記初選 力拼連任 議會過半

盧秀燕市政民調出爐 江肇國:選舉近 民眾越懂她做不好

相關新聞

挑戰亞洲紀錄8.62秒！廖老大「打龜號」台中港測速

台中港環港北路早上10時將舉辦「兩岸賽車比賽」，早上8時許已經有來自 全省各地，上千輛汽機車開到，現場地點附近排滿 車，...

大甲媽後天起駕 交通管制、替代路線看這邊

一年一度的大甲鎮瀾宮媽祖遶境活動，將在8日晚間11時起駕、17日回鑾，台中市警局交通大隊為維持道路交通秩序、服務香客，將...

尋找隱形冠軍 台中金手奬即日起報名囉！

台中市「第21屆台中市金手獎」選拔活動開跑，即日起至5月31日受理報名，工策會總幹事黃于珊表示，這是唯一地方政府創辦的經...

郊外賞螢 拖鞋、短褲NG

螢火蟲季開跑，但賞螢有「前置作業」，專家建議，賞螢多在郊外，切忌勿穿拖鞋、短褲及螢光衣物，確保自身安全；賞螢時遵守不干擾...

邵族新任女祭司入門

日月潭邵族女祭司新立祭昨天舉行，新任邵族女祭司漢名王麗芬，昨天登上Lalu拉魯島接受最高祖靈的允可後，正式入門成為邵族女...

彰化超商、工業區 試辦專用垃圾袋

彰化縣環保局今年規劃實施垃圾費隨袋徵收，鎖定全縣457家超商，以及埤頭、社頭、福興、芳苑與田中等小規模工業區試辦，縣府將...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。