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中市設置1411個空品感測科技辦案 獲世界智慧50大城

聯合報 / 記者陳秋雲／台中即時報導
台中市以「空品感測器物聯網」參加2022年度智慧50大奬，是東亞唯一得獎城市。圖/環保局提供
台中市以「空品感測器物聯網」參加2022年度智慧50大奬，是東亞唯一得獎城市。圖/環保局提供

全球智慧城市展覽會（Smart Cities Connect）2018年起，舉辦年度「世界智慧50大奬」台中市以「空品感測器物聯網」拿下大奬，台中成為東亞唯一獲獎城市。目前全是已設置1410台，學習警方科學辦案稽查汙染源，開發金額超過1000萬。

環保局表示，此案成功獲得國際肯定，考量疫情，副市長令狐榮達協調外交部及芝加哥辦事處協助，由經濟組長鄭錦松在美國俄亥俄州哥倫布市舉行的 Smart 50頒獎典禮，代表領獎。

環保局指出，「智慧50大奬」評分項目包括參賽計畫內容對實施城市所產生的價值與效益。

台中市建置的「空品感測器物聯網」及其環境治理成果參賽，運用現階段轄內布建的空品感測器結合物聯網技術，即時將空品資訊視覺化、重大空汙事件影響範圍追蹤以及工業區汙染源鎖定，受國際評委青睞，成為2022年度50大智慧城市創新之一。

環保局說明，轄內布建空品感測器已達1411台，數量遠超過各縣市之上。學習警方科技辦案的關鍵技術，輔助台中市空品管理及智慧執法，去年更提供重大火警現況，和消防局合作空品影響分析超過40次、稽查處分空汙案件超過30件次，裁罰金額超過1000萬元。

台中市去年11月受環保署之邀，在空品感測物聯網合辦會議與交流活動上向各縣市分享經驗，這次獲得國際獎項肯定，讓台中市空品感測器物聯網不僅在國內表現突出，更在世界舞台上發光。

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