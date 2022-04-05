太極門神氣家族籲停止戰爭 用愛點亮良心燈塔

為響應聯合國國際良心日，太極門神氣家族今舉行線上講座「我們都是良心人」邀請各界代表15人，分享在各自領域的良心事，希望用愛點亮良心燈塔。

太極門掌門人、聯合國/NGO世界公民總會副主席暨世界之愛和平總會會長洪道子指出，現今的我們，經不起再一次世界大戰的摧殘與破壞；唯有和平，才能讓人類永續發展，無國界、無偏見、無私欲的良心文化，是地球與人類的救贖與方舟。

立法委員張廖萬堅認為良心時代運動在台灣推動後，說真話，秉持良心做事，是社會重建倫理道德的基石，獲很多人支持。

議員劉士州表示，烏俄戰爭讓很多平民百姓喪失生命，流離失所，暴力及殘害人類的行為，應予最大的譴責，希望大家能夠把人類的良知拿出來，讓地球充滿愛、祥和。

東勢區石城國小校長劉文魁表示，全校面積有兩公頃，學生只有100人左右，為建立學生永續環境的觀念，學校發展食農教育，小朋友從一顆種子開始，到採收再到餐桌，學生全程參與，讓小朋友親身體驗「誰知盤中餐，粒粒皆辛苦」的真意。

新社區中正里里長張鳳梅說，第9鄰一條連外道路嚴重龜裂，爭取到經費要修復，施工廠商提議以比較簡單快速的方式修復，張鳳梅認為安全才是最重要的考量，她花更大的心力與里民溝通，花多一點時間修造一條可以安全行走的道路。

感恩農場責責人劉盈榛，農場主要種植有機芭樂，她指出，要靠有機水果賺錢很困難，為什麼堅持？因受父母堅持不用農藥的感動，她期望以友善大地，永續經營的方式，種出沒有的農藥的良心芭樂。