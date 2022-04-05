潤餅包什麼？台中包潤餅度節 獨居嬤驚訝有油麵

清明節連假期間，獨居長輩要吃份潤餅不容易，台中市前市議員張芬郁今天中午帶著潤餅食材，探視85歲住大里的萬姓獨居阿嬤，陪伴包潤餅過節，阿嬤對於潤餅包油麵相當驚訝，大呼的第一次吃到，特別Q。張芬郁說，她長期關切長輩長照福利，未來將整合更多社會資源陪長輩過節。

張芬郁今天帶著的潤餅食材上門，有潤餅皮、豬肉絲、高麗菜、紅蘿蔔、油麵、花生糖粉，萬姓阿嬤看了，臉上充滿驚奇和笑意，尤其是對潤餅包油麵感到最好奇，表示從來沒吃過；張芬郁解釋，這是住嘉義的助理特別建議的家鄉味，阿嬤連續吃了二捲，還教大家怎麼捲才漂亮。

阿嬤說，好久沒有吃潤餅，多年前兒子和丈夫先後離世，她租屋獨居，女兒嫁住南部很孝順，每天都會打電話給她、為她申請居服員打理住處、三餐則有愛心送餐和便當，一切都很好，唯獨沒人陪伴，很孤單，想起過往的親人阿嬤眼眶紅了起來。

張芬郁表示，與阿嬤認識多年，過去簡肇棟當立委時，阿嬤和丈夫總是熱心當志工幫忙，清明節前，阿嬤身體微恙就醫，向簡醫師提及很懷念潤餅的滋味，她和助理才準備材料，陪阿嬤一起包潤餅過清明節。