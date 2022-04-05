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清潔隊出絕招 清明紙錢集中焚燒成效破九成
彰化縣推動紙錢集中焚燒多年，都會區和鄉村型的效率大不同，員林市清明節公墓祭祖回紙錢集中率逾九成，鄰近鄉鎮大約一半；員林市清潔隊隊長黃吉城今天表示，紙錢集中清運要有配套措施，否則不易有顯著效果。
員林市去（2021）年清運104噸，今年再接再厲，清明節在第一、二、五公墓及納骨塔推動紙錢集中焚燒服務；溪湖鎮公所去年清運紙錢約20噸，清明連假也在公墓停放資源回收車收集紙錢。
員林市清潔隊長黃吉城說，前幾年公墓金爐開放焚燒紙錢，灰燼飛到紙錢集中放置區釀成小火災，員林市清潔隊即協調公墓管理員，在清明節連假和前後周休假日關閉公墓的金爐爐門，民眾沒地方可燒紙錢就會拿到資源回收車和集中放置處，清潔隊載回隊本部放到專車載運到溪州焚化廠，市公所和清潔隊加強宣導，環保局已舉行溪州焚化廠淨爐儀式，集中焚燒沒問題。
清明節前後，溪湖鎮清潔隊出動資源回收停在各公墓，約可集中清運3噸廢棄物，連同中元節等重大民俗節日，全鎮一年集中清運約20噸紙錢。鎮公所表示，很多鎮民仍習慣就地焚燒金紙、銀紙給神明與祖先，認為這樣「直接送達」最能表達誠心，如果送到別處焚燒，各家金紙混在一起，分不清楚是誰的，恐怕庇佑效果較差，所以集中清運成效大約五成。
員林市清潔隊表呼籲民眾，社區、大樓和寺廟等紙錢量較大的單位若需要集中燃燒清運，可提前5天，在上班時間內撥打彰化縣紙錢集中清運專線04-7119356預約，如果是員林市民需要相關服務，可撥打清潔隊專線電話04-8320014。
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