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大甲媽遶境周五起駕！南瑤宮不供飲食 禁止群聚席地睡

聯合報 / 記者林敬家／彰化即時報導
彰化南瑤宮在今年大甲媽祖遶境駐駕期間，不提供大浴室、不提供住宿、不提供飲食，廟內也禁止群聚席地而眠。報系資料照
彰化南瑤宮在今年大甲媽祖遶境駐駕期間，不提供大浴室、不提供住宿、不提供飲食，廟內也禁止群聚席地而眠。報系資料照

大甲媽遶境本周五晚上起駕，大甲鎮瀾宮配合防疫措施，要求參加遶境民眾需打3劑疫苗，由於隊伍4月9日將駐駕彰化南瑤宮，彰化市公所寺廟室主任林大猷指出，遵照防疫規定因應措施，南瑤宮不提供大浴室、不提供住宿、不提供飲食，也禁止在廟內飲食，此外，廟內也禁止群聚席地而眠。

南瑤宮今年義工不煮食任何食物，呼籲香客休息時請戴好口罩、維持適當距離，也配合警方管制措施，林大猷說，因規定參與活動民眾須完成第三劑接種，在遶境隊伍進到彰化轄內後，會視情況採取時段管制措施檢查打三劑疫苗的識別證。

彰化警分局也公布交通管制，除了住戶居民外，從4月9日16時至10日2時管制仁愛路至南平街口及牌樓前廣場，禁止汽機車進入，參與民眾也必須出示接種三劑疫苗的證明。

彰化 遶境 南瑤宮

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