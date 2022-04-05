南投模範勞工選拔報名剩3天 縣府籲業者快舉薦

為發揚勞工敬業的工作態度，南投縣政府趕在51勞動節前辦理「111年模範勞工選拔」，而因截止日期至本月8日，期間又橫跨清明連假，受理報名時間僅剩3天，勞動處提醒事業單位或工會記得推薦符合選拔資格的優良勞工參與選拔。

縣府勞動處指出，今年模範勞工表揚預定於4月28日舉辦，相關選拔作業已於3月29日公告上網，受理報名時間至4月8日止，但因報名期間適逢4天連假，受理時間稍受限縮，為此再次提醒事業單位、工會及符合選拔資格者記得報名。

而今年模範勞工選拔，依參選資格分為「產業勞工組」與「職業勞工組」，報名資格須為具勞保身分的在職勞工，且勞保年資達10年以上，其中「產業勞工組」需受僱且實際從事並連續服務於同一事業單位滿3年以上。

至於「職業勞工組」則需參加現職職業工會滿3年以上，勞工保險年資滿3年以上（於108年1月1日至110年12月31日期間內），符合上述條件才能夠參加南投縣模範勞工選拔。

勞動處表示，原則上每單位得推薦模範勞工1人，但勞工數達500人可增加1人，1000人以上再增加1人，最多推薦3人；另，新設立的工廠或產職業工會，設廠或成立工會滿2年就能推薦模範勞工，不受須於該單位服務滿3年之限制。

此外，各單位提報資料需依規定格式逕送，以利於評選，資格不符或逾期薦送將不予受理，參選資格、推薦方式、應備文件、選拔作業、表揚資訊及表格電子檔等詳細資訊，可至「南投縣社會及勞動處官網（welfare.nantou.gov.tw/）)／最新消息」查詢及下載，若有疑問可洽該處勞資科張先生049-2222106分機1862。