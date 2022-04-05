大甲媽9日遶境到大肚 公所要送超Q媽祖及財神毛巾

台中市大甲媽祖9天8夜遶境活動4月8日晚上11時起駕，預計隔天遶經龍井、大肚區。台中市大肚區各界迎媽祖佑區民活動預計4月9日上午8時在山陽大排登場，並贈送限量印有超Q的媽祖及財神爺毛巾，以及限量杯墊，保佑民眾平安。

大肚區長白峨嵋說，大肚區公所配合「大甲鎮瀾宮天上聖母壬寅年遶境進香」活動，4月9日上午將在大肚龍井交界處的山陽大排，舉辦台中市大肚區各界迎媽祖佑區民活動，現場準備限量500條媽祖、財神爺毛巾，以及限量杯墊，數量有限，送完為止。

白峨嵋說明，公所每年在山陽大排設置香案恭迎媽祖鑾轎，以往媽祖鑾轎約在上午10時到山陽大排，近年因疫情關係，前年在上午8時提早抵達，去年則是在上午10時20分抵達，今年配合防疫禁鑽轎底等防疫措施可能提早，大甲媽祖鑾駕到達時間，以衛星定位為準。