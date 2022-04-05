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彰化最難玩？參山風管處推買一送一八卦山一日遊程

聯合報 / 記者簡慧珍／彰化即時報導
參山國家風景區管理處4月推出台灣觀巴「就愛八卦山」一日遊程，要顛覆彰化最難玩的刻板印象。圖／參山風管處提供
參山國家風景區管理處4月推出台灣觀巴「就愛八卦山」一日遊程，要顛覆彰化最難玩的刻板印象。圖／參山風管處提供

網友曾狂點彰化縣為台灣最難玩的四大縣市之一，參山國家風景區管理處要顛覆印象，４月推出台灣觀巴「就愛八卦山」一日遊程，從八卦山大佛到鹿港小鎮，都是網紅必遊景點，玩得不過癮還可加購「鷹揚八卦生態旅遊」，在彰化留宿一夜，為知性之旅加分。

參山國家風景區管理處處長曹忠猷今天表示，這兩年COVID-19疫情改變旅遊型態，以國際旅客為主的旅遊轉變搶攻國內市場，參山風管處認為彰化縣八卦山很有觀光潛力，本（4）月推出台灣觀巴「就愛八卦山」活動走國民旅遊風，套裝路線是網紅必遊勝地，例如彰化大佛、鹿港老街、縣定古蹟扇形車庫，一路上美食多，彰化肉圓和餡餅、鹿港肉包、木瓜牛奶等小吃不勝枚舉，

他說，台灣觀巴「就愛八卦山」適合小家庭、樂齡族群輕鬆上路，專案採預約制，1至4人成行，本（4）月持國旅券參加，兩人同行1人免費，前20名報名者加贈喔熊浴巾和御守，如果一日遊玩不夠，可以加購「鷹揚八卦生態旅遊」，也是持國旅券兩人同行1人免費，留宿彰化縣一夜。

如果沒在「台灣觀巴」官網搶購到買1送1優惠行程，可使用國旅券、五倍券訂購「台灣觀巴」遊程，享有「滿千送二百」折抵團費的優惠，使用國旅券參加目前正夯的2022鷹揚八卦生態遊程（原價每人890元起），1張國旅券兩人同行，再送喔熊夢工場線上商城消費券100元，相關資訊可洽參山國家風景區官網（https://www.trimt-nsa.gov.tw/）或趣遊參山：獅頭山 梨山 八卦山臉書粉絲專頁查詢。

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