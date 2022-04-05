彰化最難玩？參山風管處推買一送一八卦山一日遊程

網友曾狂點彰化縣為台灣最難玩的四大縣市之一，參山國家風景區管理處要顛覆印象，４月推出台灣觀巴「就愛八卦山」一日遊程，從八卦山大佛到鹿港小鎮，都是網紅必遊景點，玩得不過癮還可加購「鷹揚八卦生態旅遊」，在彰化留宿一夜，為知性之旅加分。

參山國家風景區管理處處長曹忠猷今天表示，這兩年COVID-19疫情改變旅遊型態，以國際旅客為主的旅遊轉變搶攻國內市場，參山風管處認為彰化縣八卦山很有觀光潛力，本（4）月推出台灣觀巴「就愛八卦山」活動走國民旅遊風，套裝路線是網紅必遊勝地，例如彰化大佛、鹿港老街、縣定古蹟扇形車庫，一路上美食多，彰化肉圓和餡餅、鹿港肉包、木瓜牛奶等小吃不勝枚舉，

他說，台灣觀巴「就愛八卦山」適合小家庭、樂齡族群輕鬆上路，專案採預約制，1至4人成行，本（4）月持國旅券參加，兩人同行1人免費，前20名報名者加贈喔熊浴巾和御守，如果一日遊玩不夠，可以加購「鷹揚八卦生態旅遊」，也是持國旅券兩人同行1人免費，留宿彰化縣一夜。

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