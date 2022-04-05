垃圾隨袋徵收比較好？環團：小心推避免垃圾亂倒暴增

垃圾費隨袋徵收被視為垃圾減量解方，但非直轄市縣市因鄉鎮市公所須配合，整體推動不易，彰化縣配合環保署政策，今年將從超商和小規模工業區生活垃圾試辦隨袋徵收，彰化環保聯盟總幹事施月英說，隨袋徵收立意良好，但買垃圾袋無形中增加一次消費，也增加垃圾袋使用未必環保，最好的方式也應減用垃圾袋。

彰化縣府環保局長江培根說，垃圾隨袋徵收最主要是希望垃圾減量，但雙北過去推動與現在時空背景不同，國內現在整體資源回收量提高，現在做隨袋徵收是否還能減出那麼那麼多垃圾量有待試辦後才知道。

有民眾認為，現在許多民眾也已習慣拿用過的垃圾袋去裝垃圾，若買專用垃圾袋，加上通路和販售端的手續費支出，相關衍伸的成本未必環保。

施月英說，非都會區難推隨袋徵收，盡可能從人口密集區循序漸進開始做，否則可能造成垃圾亂倒問題更嚴重。

雙北實施垃圾隨袋徵收專用垃圾袋費率每公升0.36元，江培根說，目前對民眾徵收的垃圾費偏低是全國皆然，現在萬物皆漲，行政機關不容在此時調整垃圾處理費，但基於公平原則，彰化試辦會以接近實際成本來定垃圾袋價格。

彰化縣議員吳韋達去年開始就在議會上質詢垃圾隨袋徵收進度，他指出，隨袋徵收勢必要推，但相關配套與民溝通更重要，初期試辦價格應要有優惠，等到上軌道再依成本調整。