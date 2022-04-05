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彰化超商、工業區將試辦垃圾隨袋徵收

聯合報 / 記者林敬家／彰化即時報導
彰化環保局規畫今年針對四大超商與部分工業區的生活垃圾執行隨袋徵收，超商估計有457間，工業區5個等較小規模的廠區試辦。報系資料照
彰化環保局規畫今年針對四大超商與部分工業區的生活垃圾執行隨袋徵收，超商估計有457間，工業區5個等較小規模的廠區試辦。報系資料照

彰化環保局規畫今年針對四大超商與部分工業區的生活垃圾執行隨袋徵收，超商估計有457間，工業區初步選定埤頭、社頭、福興、芳苑與田中等較小規模的廠區試辦，將陸續召開說明會，不過有清潔隊指出，員工在工業區產生的生活垃圾可能直接帶回家或宿舍丟，僅針對工業區試辦看不出成效。

縣府去年針對四大超商執行垃圾隨袋徵收評估計畫，今年製作專用垃圾袋並對超商辦說明會，環保局指出，部分外縣市清潔隊不收超商的垃圾，目前事業廢棄物處理受限，超商垃圾交給鄉鎮清潔隊較為便利，只是未來必須購買專用垃圾袋，初步規畫由超商總公司統一採購。

謝姓超商店長指出，過去超商垃圾就有分類，對於垃圾隨袋徵收樂觀其成，更有理由要求員工顧客確實分類減量。

縣府環保局長江培根說，垃圾隨袋徵收是很好的經濟誘因政策工作，但彰化縣各鄉鎮公所市公所還有民選首長，要一次讓26鄉鎮都同意去做不容易，但評估各種政策工具都有必要，才知道到底適不適合，考量現在國內事業廢棄物處理困難，今年除了針對24小時超商試辦垃圾隨袋徵收，也擴大有意願的工業區，讓工業區的生活廢棄物也納入評估。

福興鄉公所指出，由於現在清潔隊沒收工業區廠家的員工生活垃圾，先前有工業區提出希望公所專車幫收，因此這次也參與試辦垃圾隨袋徵收，規畫將以增加定點的方式幫收，路線和人力影響不至於太大。

目前台北與新北市專用垃圾袋費率都是每公升0.36元，江培根指出，目前不論是隨水費或隨袋徵收，都未合理反映垃圾清除處理成本，地方財政狀況未必可以負擔這樣短差，彰化目前評估垃圾袋價格不會與雙北價格一樣，會依實際成本來定價。

超商 廢棄物

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