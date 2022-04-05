中市行動支付繳稅 即日起6月3日抽最高萬元禮券

台中市政府地方稅務局推出「e指輕鬆繳 萬元福禮來」即日起至6月3日，民眾電子化繳稅，只要以指定行動支付或電子支付帳戶，繳使用牌照稅或房屋稅，就有機會抽萬元禮券，獎項包括家樂福電子禮券1萬元1名、5000元2名、1000元20名，另有各支付業者提供的優惠回饋方案。

地稅局指出，繳稅管道多元，用行動支付及電子支付帳戶繳稅最為方便，只要透過APP或支付帳戶掃描繳款書上的QR code或三段式條碼，免輸入銷帳編號、繳稅金額等資料，點點手機就能輕鬆完成繳稅，快速又便利。

地稅局說明，可透過「台灣行動支付」或8大公股銀行行動銀行APP，包括台灣銀行、土地銀行、合作金庫、第一銀行、華南銀行、彰化銀行、兆豐銀行、台灣中小企業銀行，介接台灣Pay「ezPay簡單付」中國信託「i繳費」「HomeBank」玉山銀行「玉山wallet」高雄銀行「高銀行動e點通」三信銀行「三信行動Plus」台新行動銀行、元大銀行、永豐銀行「大咖APP」「歐付寶電子支付」「一卡通Money」「嗶嗶繳」「悠遊付」及「橘子支付」APP繳納。