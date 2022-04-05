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芳苑紅樹林海空步道挨批破壞環境 縣府提二期計畫圍堵

聯合報 / 記者簡慧珍／彰化即時報導
東北季風減弱，天氣放晴，彰化縣芳苑紅樹林海空步道又出現遊客。記者簡慧珍／攝影
東北季風減弱，天氣放晴，彰化縣芳苑紅樹林海空步道又出現遊客。記者簡慧珍／攝影

春天來了，彰化縣芳苑紅樹林海空步道的遊客也回來了。縣政府為呼應生態環保團體的訴求，不讓芳苑紅樹林人造生態誤導民眾，本（4）月將向中央提出海空步道第二期計畫，爭取3億元施做完整的生態教育和防堵工程，並期待芳苑潮間帶逐步成為國際級濕地

清明節4天連假的前兩天下雨，昨天轉晴，芳苑紅樹林海空步道開始湧現來自各地的遊客，芳苑警分局實施交通疏導，引導人車分流進入海空步道旁的芳苑普天宮停車場，今天同樣加派警力維持交通秩序。

副縣長林田富表示，縣政府已與水利署討論濁水溪水環境空間營造計畫，納入芳苑紅樹林海空步道與舊濁水溪出海口沿岸，今年2月計畫定案，本月向中央申請補助3億元，因金額不少，縣政府作好分年分期辦理的準備。

芳苑鄉民代表會主席洪松林說，芳苑紅樹林海空步道帶來可觀人潮，縣政府已做到先前地方反映的處理廢棄物、改善交通等問題，地方還希望計海空步道二期計畫能放入地方建議，例如增建遊客廁所，並舉辦說明會讓在地居民了解計畫內容，讓官民合作發展海空步道觀光產業。

縣政府規畫芳苑紅樹林海空步道，將增設生態教育平台給學校，特別是國中、小學舉辦自然生態教育課程，講解潮間帶生態及芳苑紅樹林是人造林的事實；另一方面呼應生態保育團體的訴求，增設外圍步道設法防止紅樹林無限擴散。

林田富說，生態保育團體和愛護自然人士對於挖除芳苑紅樹林各有主張，縣政府博采眾議並經評估，決定維持現狀，施做步道把紅樹林匡列在現有範圍內，畢竟芳苑紅樹林已自成完整生態環境，是彰化縣海岸的一大特色，可作為觀光旅遊景點，也可作為自然生態教育的教材，宣導愛護自然環境，不要用人類的想像加以改變，營造出人類喜愛但未必適合原有生物生存的環境。

芳苑鄉海岸在退潮後露出4至5公里寬的潮間帶，縣政府爭取海空步道第二期計畫時一併整體營造，增加濕地可親性，並與紅樹林海空步道的人造生態對比之下，充分發揮教育意義，希望未來成為國家級甚至國際級濕地。

紅樹林 濕地

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