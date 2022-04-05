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台中42處公有市場多數老舊 市府：1年5處加速補強

聯合報 / 記者陳秋雲／台中即時報導
清水第二公有零售市場耐震補強，去年舉辦開工典禮。圖／經發局提供
清水第二公有零售市場耐震補強，去年舉辦開工典禮。圖／經發局提供

台中有42處公有市場，除了建國市場新建外，其餘絕大多數超過使用年限，甚至超過數十年的大有人在。市府經濟發展局2019年完成131棟建物耐震評估，爭取中央預算另地方配合款，前年開始以一年補強5處公有市場的速度，希望早日完成全數公有市場體檢。議員建議，水火無情，市府應針對民有市場也提出獎勵措施，讓消費者買菜安全有保障。

經發局表示，2019年已詳細評估完成台中市42處公有市場、共131棟建築物耐震能力，當年爭取預算執行台中市小康、后里第一、梧棲第二、合作、篤行等5處公有市場耐震補強，去年全數完工。

去年爭取中央補助款及市府自編預算2800萬，共5007萬1765元，執行清水第二、潭子、外埔，目前施工中，另烏日及中德等5處公有市場耐震能力補強工程。其中清水第二、潭子及外埔市場正施工中，另經濟部針對烏日、中德市場辦理期末審查作業，審查後即舉辦工程招標。今年也會辦理東義市場補強作業。

經發局表示，市場耐震能力補強工程較以往修繕工程影響範圍更廣、時間更長，除經濟部、設計單位及施工單位的協助，市場自治會也支持，已完成的5處市場補強工程，提高老舊市場耐震能力達到現行標準，同時藉補強工程也改善市場的防水、燈光照明、收納整理老舊電線、油漆壁面等，提供市民和攤商更安全的消費環境。

經發局說，會持續爭取經費推動市場耐震補強，並與當地民眾充分溝通，兼顧攤商營生，以影響最小的時間、工法加速完成守護傳統市場攤商及照顧採買民眾的安全，也提醒消費者清明連假期間到市場採買，應全程佩戴口罩、落實實聯制及手部勤消毒，鼓勵一次買足，降低染疫風險。

市議員鄭功進表示，樂見盧市府團隊，將公有老舊市場翻新改善，納為重要的執政方針之一。但傳統市場的公共安全疑慮，並不會因為公有、民有而出現差別，所謂「水火無情」，針對民有市場也應提出相關配套的競爭性獎勵辦法，以免產生難以挽回的遺憾。

鄭功進也說，對比林佳龍時期，辦的風風光光的第二市場百年慶，市民都睜大眼睛，想看第三市場的一百年，市府團隊，能提出什麼有感翻新的軟硬體升級方案，把真正重視傳統市場的決心展現給市民看。

后里第一市場擴柱耐震補強。圖／ 經發局提供
后里第一市場擴柱耐震補強。圖／ 經發局提供

傳統市場 台中市

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