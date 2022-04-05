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收假了！ 台中國1大雅系統湧現車潮 警交崗疏導因應
今天是清明連假最後一天，民眾安排返回工作地，根據台中市警局交通大隊截至上午10時的掌握，國道一號大雅系統交流道，已經湧現車潮，預計中午過後，車流會更多，交大已通知第五、第六警分局以及義交前往現場布崗交管，以因應車潮，避免壅塞。
台中市交大表示，目前是國道一號大雅系統交流道的周邊車流多，現場已有義交及轄區分局警力在崗協助疏導，車流尚能依序行進，其餘台中系統、南屯系統、豐原系統匝道，周邊道路路況正常交通順暢，而台中所轄的國一、國三、國四車流尚屬順暢正常。
另外快速道路台74、台61車流順暢，市區主要道路中清路、五權西路、文心路、環中路、崇德路、向上路等路段，目前車流皆正常。台中火車站前、建國路、台中烏日高鐵站區、國光客運站、中港朝馬轉運站區交通狀況良好。
台中市交大表示，今天是清明連續假期最後一天，預估稍晚北返車潮較多，請用路人遵守道路交通安全規則行駛，配合員警、義交指揮手勢循序行進，短途用路人儘可能使用市區平面道路，長途用路人才使用高速公路，做好車流分流，避免塞車。
台中市交大表示，會持續關注車流狀況，並請轄區分局針對各交流道周邊、快速公路及觀光遊憩區周邊道路，加強交通指揮疏導、巡邏掌握交通狀況，關注車流狀況，適時增派警力疏處，疏導車流並保持路口淨空，以維交通順暢。同時也會主動連線警廣台中分台，隨時說明轄區最新交通情報、疏導、替代道路等資訊，即時路況插播，供用路人行車參考。
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