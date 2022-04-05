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台灣大明起至15日居家上班 接種2、3劑始得進辦公室

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大甲媽遶境3劑打滿！台中行動防疫車明前進大甲開打

聯合報 / 記者趙容萱／台中即時報導
台中市衛生局明天起連3天在大甲區加開接種站。圖／台中市衛生局提供
台中市衛生局明天起連3天在大甲區加開接種站。圖／台中市衛生局提供

台中市大甲媽祖9天8夜遶境活動4月8日晚上11時起駕，台中市衛生局為協助參與遶境活動民眾完成3劑新冠疫苗接種，依接種紀錄向鎮瀾宮領取「3OK」識別證，明起至及4月8日，每天下午1時到3時在大甲區公所開設行動接種站，提供莫德納、高端及AZ三種疫苗，免預約、隨到隨打。

台中市衛生局說明，為保護信眾健康及配合政府防疫規定，參與遶境活動民眾完成3劑新冠疫苗接種，台中市政府特別派出行動防疫車，明起連三天在大甲區公所開設行動接種站，免預約、隨到隨打，另台中市還有478家(大甲區14家)新冠疫苗接種合約院所，請信眾把握機會接種。

衛生局指出，統計昨上午8時，台中市已完成621萬2915人次新冠疫苗接種，其中第一劑接種245萬5750人，全人口涵蓋率87.38%；第二劑接種230萬8,312人、涵蓋率82.14%；基礎加強劑接種3萬8,318人、涵蓋率1.36%；第三劑(追加劑)接種1,410,535人、涵蓋率為50.19%。

衛生局表示，近期國內疫情升溫，遶境期間請信眾務必遵守防疫規定，全程戴口罩、不鑽轎底、不共食、避免群聚休息，依據鎮瀾宮規定，起駕當日要打滿3劑並戴上識別證才能入廟，建議信眾可在媽祖神轎經過路線，定點等候參拜，降低人流移動與疫情風險，以防疫行動力展現對媽祖的敬意與支持。接種院所相關資訊請至衛生所網站查詢(https://www.health.taichung.gov.tw/1814719/Nodelist)。

新冠疫苗 衛生局 台中市

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