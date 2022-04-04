彰化人氣老字號潤餅店大排人龍 按往例今天賣到半夜

每到清明節前夕，彰化縣北斗鎮傳承五代的「潤餅輝」攤位前就大排人龍，今年即使物價上漲，「潤餅輝」潤餅每台斤漲價10元，遇上清明連假4天，「潤餅輝」銷售量仍多一成，預計今晚賣到子夜12點。

明天清明節，各地老字號的潤餅店生意興隆，清明連假期間北斗「潤餅輝」家族的讀國小第五代子孫到北斗大菜市幫忙。為了防疫，潤餅攤拉起透明塑膠布幕隔絕市場外人車和市場內購物人潮，塑膠布幕內46口平板鍋一刻都閒，烙上薄薄一層潤餅皮，塑膠布幕外的等候購買人龍沿著市場攤位排隊，隊形呈U形，人潮多時要排上兩小時。

「潤餅輝」第四代陳栓銘說，麵粉從每包400元漲價到600多元，實在撐不住，潤餅皮從每台斤140元調整到150元，還好顧客都能理解。

陳栓銘表示，今年攤位從3月第一個周末開賣潤餅到清明節後的兩周，每天上午約6點到營業到市場打烊，假日清晨4點就開始，直到晚上8至9點，今天也是上午4點營業，大概會像往年，製作和販賣到晚上12點才能休息，明天清明節大菜市做半天生意，潤餅攤也跟著賣到中午，清明節過後會繼續製作潤餅。

他說，可能今年清明連假有4天，返鄉遊子較多，遊客也多，截至今天，攤位生意比往年多一成。據估計，「潤餅輝」今年最大單日賣出2萬張餅皮。

潤餅皮買回家當天沒吃完，直接放冷凍庫，最長可冷凍兩周，食用前放置常溫環境中退冰即可，不必用微波爐等烹飪工具加熱，一樣很好吃。