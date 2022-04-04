南投食農體驗當梅農 學員直呼：手痠、屁股疼

南投縣青梅近期進入採收期，而因今年寒流水氣搭配得宜，整體產況佳，國姓農會看準青梅產量充足，將梅產業結合食農教育，昨、今2天帶民眾走入梅園以手採、竿採方式採果，並將採收成果DIY醃製成Q梅，體驗當梅農的樂趣與辛勞。

南投縣青梅栽種面積及產量冠全台，產區分布於信義、水里、國姓、仁愛等地，又以信義居冠、國姓居次，產期落在3月中至5月初，現正值採收期，且今年產況佳，國姓鄉農會結合食農教育辦理「FUN漫遊山城－青梅DIY體驗活動」。

而為讓民眾如實體驗梅農日常，國姓鄉農會結合當地梅農在昨、今2天分梯次以得利卡貨車將報名學員接駁上山，而因上山路程顛簸、搖晃、崎嶇，讓學員相當煎熬，抵達梅園後再分批學習手採、竿採青梅，體驗不一樣的青梅採收方式。

國姓農會表示，採收方式上，手採須確保梅果表皮完好，細心而費工；竿採法雖是大量收成，但前置作業較繁雜，得先在梅樹下鋪上細網，再持長竹竿敲打枝幹，大量的梅子掉落猶如「青梅雨」，之後再像「溜滑梯」般接住裝袋後再進行選篩。

然因採收都舉著手，車程往返顛簸，不少學員直呼手痠、屁股疼，但仍認為相當有趣，農會表示，透過食農教育讓民眾真實體會農民工作日常，進而懂得惜食愛物；學員也將採收成果帶回農會教室，經老師指導學習醃製Q梅體驗DIY樂趣。