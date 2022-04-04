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「清明草」綬草開花中 航港局中部航務中心前看得到
清明節許多人會掃墓祭祖，花期在清明節前後的绶草，又被稱為清明草，在綠草地中，帶著螺旋花序，航港局中部航務中心6年前從高美濕地移植30株瀕危綬草至該中心景觀亭旁及花圃栽種，珍貴綬草已復育成功，目前花朵盛開中。
綬草因花序像綬帶般得名，花期在清明節前後，因此又名「清明草」，綬草是蘭科的成員之一，花開時有如紅龍或青龍盤繞在花莖上，像螺旋一樣往上攀爬，肉質根似人蔘 ，也被稱為「盤龍蔘」，近年來因為棲地被破壞，綬草也是中藥材，被大量的採掘下，面臨瀕危的命運。
航港局中部航務中心副主任鄭志文表示，中航6年前從高美濕地移植綬草30棵母株及種子復育，經過繁殖栽培後，年年增加，綬草持續蔓延，今年增加到近500株，已9成開花。
瀕臨絕種的綬草沒開花時像雜草，常被誤除，鄭志文說，綬草植株嬌小約僅15至45公分高，花形小巧獨特、花色豔麗，單株或叢生方式做成盆栽，都適合擺設在室內或桌上觀賞。
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