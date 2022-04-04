紙風車劇團免費看 明現身南投上演「雞城故事」
國立工藝研究發展中心「台灣綠工藝假日廣場」4月份以「兒童工藝月」為主題推出親子共讀及故事屋、手作童玩等活動，明（5日）更邀紙風車劇團在生活工藝館前陽光草坪演出「雞城故事」，民眾可把握連假最後1天帶孩子來看劇收心。
工藝中心指出，為拉近民眾與工藝的距離，透過「台灣綠工藝假日廣場」每個月設定主題於假日推出活動，吸引民眾；而4月有兒童節，工藝結合手腦並用、感官體驗、美感與文化內涵，有益於兒童身心智發展，因此規劃為「兒童工藝月」。
而在兒童工藝月，「台灣綠工藝假日廣場」除利用清明連假及周末假日推出工藝展覽、工藝市集、親子共讀及故事屋、彩繪石藝展演、自然素材手作童玩與其他充滿五感體驗的手作工藝等系列活動外，更邀請兒童最愛的「紙風車劇團」演出。
工藝中心表示，紙風車劇團在兒童藝術領域耕耘多年，是國內知名的兒童劇團，受到大小朋友喜愛，因此特別安排該劇團在明天（5日）下午4時在該中心生活工藝館前陽光草坪，帶來有趣的兒童歌舞音樂劇「雞城故事」，活動為免費入場。
「雞城故事」改編自西方經典「羅密歐與茱麗葉」及「西城故事」的兒童歌舞音樂劇，劇中描述雞頭城將選拔新一任「早安雞」，死對頭「麥可雞」和「肯特雞」家族相互較勁，未料其鎮城之寶「狗眼石」竟引來狗族覬覦，雞民該如何守護？
工藝中心主任張仁吉說，該中心工藝融合教育，期望從小培養兒童對台灣工藝的認識與親近情感，使工藝向下扎根，家長不妨把握清明連假最後一天帶孩子到該中心看劇收心，也能提早到園區走走，帶孩子一起體驗工藝手作的美好。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言