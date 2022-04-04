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宣布參選下屆溪湖鎮長被退群　大竹里長PO文討公道

聯合報 / 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣溪湖鎮大竹里長何炳樺上網要求大家公評鎮長夫婿楊鴻源的行為。圖／何炳樺提供
彰化縣溪湖鎮大竹里長何炳樺上網要求大家公評鎮長夫婿楊鴻源的行為。圖／何炳樺提供

彰化縣溪湖鎮大竹里里長何炳樺今天在個人臉書po圖文，批評鎮長黃瑞珠的夫婿楊鴻源沒風度，獲知他打算參選下屆鎮長，就把他趕出「溪湖鎮的小事，就是瑞珠的大事」Line群組；楊鴻源回應說，雙方理念不同不相為謀就分道揚鑣。

何炳樺表示，鎮長黃瑞珠過去3年多任期內，他一向力挺和幫忙排解地方事務紛爭，本來要參選縣議員，鎮長的夫婿楊鴻源卻帶著另一名縣議員擬參選人到處拜訪，明顯形成競爭，他為此規畫如果縣議員的競選空間小，可能轉戰鎮長，日前參加地方餐會遇到民進黨政界人士，都表明對下屆鎮長寶座無意，他當場宣布將參選下屆溪湖鎮長。

何炳樺說，他的名片已經印上溪湖鎮長參選人，但實際參選與否，要等5月民進黨完成提名下屆縣長參選人，並商議鄉鎮市長參選人人選底定，如果溪湖鎮真的有空間，他才會正式宣布參選，但黃瑞珠的夫婿楊鴻源很沒風度，在未告知情況下直接把他踢出鎮長群組，他從未在這個群組發表什麼不適當言論，所以把這件事po網請大家評評理。

楊鴻源回應說，「溪湖鎮的小事，就是瑞珠的大事」是鎮長成立的Line群組，既然何炳樺決定競選鎮長，雙方就沒什麼好說的，何炳樺要作何種解讀，他（楊鴻源）不予置評。

民進黨彰化縣黨部主任委員邱建富表示，要等到黨完成縣長人選提名，再談鄉鎮長參選人的事，何炳樺是無黨籍，民進黨不排除任何合作的可能性，但民進黨在溪湖鎮有潛在人選適合參選鎮長。

彰化縣溪湖鎮鎮長的夫婿楊鴻源，把宣布參選下屆鎮長的大竹里長何炳樺退出鎮長Line群組，引起何炳樺不滿。圖／何炳樺提供
彰化縣溪湖鎮鎮長的夫婿楊鴻源，把宣布參選下屆鎮長的大竹里長何炳樺退出鎮長Line群組，引起何炳樺不滿。圖／何炳樺提供

民進黨 邱建富

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