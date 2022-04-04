宣布參選下屆溪湖鎮長被退群　大竹里長PO文討公道

彰化縣溪湖鎮大竹里里長何炳樺今天在個人臉書po圖文，批評鎮長黃瑞珠的夫婿楊鴻源沒風度，獲知他打算參選下屆鎮長，就把他趕出「溪湖鎮的小事，就是瑞珠的大事」Line群組；楊鴻源回應說，雙方理念不同不相為謀就分道揚鑣。

何炳樺表示，鎮長黃瑞珠過去3年多任期內，他一向力挺和幫忙排解地方事務紛爭，本來要參選縣議員，鎮長的夫婿楊鴻源卻帶著另一名縣議員擬參選人到處拜訪，明顯形成競爭，他為此規畫如果縣議員的競選空間小，可能轉戰鎮長，日前參加地方餐會遇到民進黨政界人士，都表明對下屆鎮長寶座無意，他當場宣布將參選下屆溪湖鎮長。

何炳樺說，他的名片已經印上溪湖鎮長參選人，但實際參選與否，要等5月民進黨完成提名下屆縣長參選人，並商議鄉鎮市長參選人人選底定，如果溪湖鎮真的有空間，他才會正式宣布參選，但黃瑞珠的夫婿楊鴻源很沒風度，在未告知情況下直接把他踢出鎮長群組，他從未在這個群組發表什麼不適當言論，所以把這件事po網請大家評評理。

楊鴻源回應說，「溪湖鎮的小事，就是瑞珠的大事」是鎮長成立的Line群組，既然何炳樺決定競選鎮長，雙方就沒什麼好說的，何炳樺要作何種解讀，他（楊鴻源）不予置評。