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顏寬恒與消波塊樂團合作 兒童家園公益送愛

中央社 / 台中4日電

今天是兒童節，前立委顏寬恒與消波塊樂團合作，前往鎮瀾兒童家園舉辦公益活動，顏寬恒表示，已有近千名孩子從兒童家園畢業，希望能讓他們在完善照顧下快樂成長。

大甲鎮瀾宮民國92年設立大甲媽社會福利基金會，推廣社會福利文化教育事業，著眼在兒童、青少年的社會公益，並在97年設置兒少安置機構「鎮瀾兒童家園」。

顏寬恒今天與台中海線在地的消波塊樂團合作，前往鎮瀾兒童家園舉辦兒童節公益活動，樂團團員唱歌、彈吉他、折氣球，還教小朋友玩樂器，氣氛溫馨。

顏寬恒告訴中央社記者，家園裡的孩子都有不同的生長背景、不同的故事，但進到家園後，大家的目標都是希望讓他們能在最完善的教育與照顧下快樂成長。

顏寬恒表示，已經有近千名孩子從兒童家園畢業，他很開心看到每年都有很多從家園畢業的大孩子，會回來看看小學弟、學妹們，希望這樣愛的循環能夠一直延續。

消波塊樂團團長KT表示，過去就經常到育幼院和長照機構，陪伴小朋友或長者一起同歡，他們也會將新的創作分享給大家，希望做音樂的過程中，也能同時兼顧公益活動，用音樂和表演傳遞更多歡樂到每個角落。

顏寬恒 樂團 公益活動

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