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台中光復新村林木景觀佳 地方建議應整體維護
台中市霧峰區光復新村2012年被登錄為台中市第一個「文化景觀」，除了傳統的宿舍群外，還有林立的樹木，枝葉參天，景觀優美，其中有8株被列入市的列管保護老樹，自日前發現其中1棵「苦楝」枯萎死亡後，霧峰區公所爭取市府經費進行老樹棲地維護，日前已將剩餘7棵老樹做好維護，市議員李天生今呼籲，市府應進一步提出整體維護計畫，全面照顧村內各式樹木，以確保光復新村的文化景觀風貌。
李天生說，先前枯死的苦楝老樹位在光復新村市場旁，傘狀樹型漂亮，如同是光復新村的「迎賓樹」，也是光復新村居民的共同記憶，不過2020年疑在鋪設道路AC時，樹穴遭到柏油封死，陸續出現落葉、枯萎情形，最後確定死亡，並解除列管。
他說，雖然後面已對剩餘7棵老樹做了補強和維護，但光復新村的景觀是整體的，也還有很多樹木需要進一步維護，才能把光復新村這些難得的樹木留下來。
李天生說，光復新村歷經一甲子的靜好歲月，才醞育出廣大茂密的樹林景觀，並是光復新村的一大亮點，除了保護珍貴老樹外，更應該提出整體維護計畫，全面妥善照顧村內的各式樹木，提早進行防範，避免再度發生不幸事件，確保光復新村的文化景觀特色。
霧峰區公所農業課長劉仕弘說，市府補助70萬元推動老樹棲地維護計畫，維護工作以剩餘列管保護的7株老樹為目標，目前已陸續完成棲地清理、生育環境整建及修剪、維修等工程，部分老樹周圍更涉及圍牆等文化資產，需要小心翼翼依規定施作，日前終於順利完成。
他說，由基層公所執行列管保護老樹棲地維護工作，並不多見，目前7株老樹枝葉繁盛，生長狀況良好，預期都能夠順利存活。對於全面維護區內的樹木，區公所也樂見其成，會向市府反映此一地方心聲。
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