快訊

未畢業就拿500萬獎金 學霸培育從出生開始

王喜為無禮黑白照致歉「莊天祥」網傻眼

今年老天幫忙木棉花季不臭 彰化縣政府：明年要自助

聯合報 / 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣二林鎮東螺溪畔的木棉花季近尾聲，中段花況還可以，清明連假吸引遊客拍照。記者簡慧珍／攝影
彰化縣二林鎮東螺溪畔的木棉花季近尾聲，中段花況還可以，清明連假吸引遊客拍照。記者簡慧珍／攝影

彰化縣東螺溪木棉花季美景如畫，美中不足的就是溪水發臭，大掃遊興，年年被批評。今年花季結束，縣政府開會討論改善方法，協調農田水利署從明年起，在花季活動重點日特別加大東螺溪放流水水量，稀釋畜牧等汙染物質。

「今年東螺溪木棉花季沒什麼臭味，多虧了老天幫忙。」彰化縣政府副縣長林田富今天表示，今年春季雨水豐沛，農水署又每天多放1CMS（每秒1公噸）濁水溪的水，加大加快東螺溪溪水流量，有效改善汙染現象。

彰化縣二林鎮、埤頭鄉春天舉辦木棉花季，溪湖鎮湖埔社區大學秋季舉辦台灣欒樹節，木棉樹和台灣欒樹都在東螺溪畔。埤頭鄉的東螺溪沿岸畜牧場較少，以養雞場為主，二林鎮和溪湖鎮的東螺溪流域很多養豬場，所以每次舉辦花季，二林鎮、溪湖鎮的畜牧屎糞尿臭味較嚴重，埤頭鄉較輕，無論臭味重或輕，都讓遊客掃興。

林田富說，縣政府邀請第四河川局等單位開會討論東螺溪水環境，四河局願意以增加東螺溪溪水水量稀釋汙染現況，農田水利署也同意，現在要做的是調節放流水水量，因為農水署採輪灌制調控放流水，大致上每7天輪一次，今年東螺溪木棉花花季期間已每天多供應1CMS水量。

林田富指出，農水署調控放流水的方式是關閉別處水閘門，把引入的濁水溪集中灌溉輪到的水路，縣政府和第四河川局希望不只木棉花季、台灣欒樹節，農水署都能加大東螺溪放流水水量，豐水期每天多1CMS，枯水期每天刀0.5CMS，農水署原則上同意但要研究具體可行作法。

今年木棉花季真的很感謝老天幫忙，經常下雨，又有農水署首度在花季期間每天多供應1CMS水量，使得東螺溪幾乎沒什麼臭味，賞花民眾大多數盡興而歸；林田富表示，明年也會採用相同作法，並朝向活動重點日特別加大水量的方向努力，希望到彰化縣東螺溪賞花的民眾都能留下好印象。

林田富 濁水溪

延伸閱讀

第1朵金針花開了 預告彰化虎山巖金針花季即將展開

彰化芳苑路上國小百年校慶 企業校友回饋讓學生人人有平板

素人工程師王孝裕披民眾黨戰袍 參選彰化縣議員

花季+祭祖！嘉縣連假車流恐爆增 多條替代道路助疏運

相關新聞

影／連假第3天放晴 麗寶樂園大排長龍

今天是兒童節，也是連假第3天，中部天氣轉晴，麗寶樂園渡假區早上湧入遊客，樂園門前大排長龍，許多家長帶小孩等著買票入園玩。

第1朵金針花開了 預告彰化虎山巖金針花季即將展開

近年來爆紅的彰化花壇虎山巖金針花海怒放，滿山金黃就像是黃金山，美不勝收，但去年因疫情封園，令民眾大失所望。今天，虎山巖金...

打3劑才能走大甲媽遶境 台鐵：沒人退訂車票反加開班次

大甲媽遶境本周五晚上起駕，大甲鎮瀾宮配合防疫措施，要求參加遶境民眾需打3劑疫苗，有些人說自己沒打滿3劑，今年無法參加遶境...

彰化和美諾貝爾書城結束營業打折促銷 鄉親不捨湧人潮

諾貝爾書城曾是中部具代表性的連鎖書店，但隨著網路化、電子化受到衝擊，彰化和美鎮的諾貝爾近日宣布將在5月5月結束營業，從清...

今年老天幫忙木棉花季不臭 彰化縣政府：明年要自助

彰化縣東螺溪木棉花季美景如畫，美中不足的就是溪水發臭，大掃遊興，年年被批評。今年花季結束，縣政府開會討論改善方法，協調農...

中市兒童節檢驗玩具 225件22件不合格率達一成

迎來兒童節，市面玩具大賣，台中市政府經濟發展局從去年10月起持續抽檢玩具商品，共稽查225件，不合格22件，其中以未標示...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。