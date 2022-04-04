今年老天幫忙木棉花季不臭 彰化縣政府：明年要自助
彰化縣東螺溪木棉花季美景如畫，美中不足的就是溪水發臭，大掃遊興，年年被批評。今年花季結束，縣政府開會討論改善方法，協調農田水利署從明年起，在花季活動重點日特別加大東螺溪放流水水量，稀釋畜牧等汙染物質。
「今年東螺溪木棉花季沒什麼臭味，多虧了老天幫忙。」彰化縣政府副縣長林田富今天表示，今年春季雨水豐沛，農水署又每天多放1CMS（每秒1公噸）濁水溪的水，加大加快東螺溪溪水流量，有效改善汙染現象。
彰化縣二林鎮、埤頭鄉春天舉辦木棉花季，溪湖鎮湖埔社區大學秋季舉辦台灣欒樹節，木棉樹和台灣欒樹都在東螺溪畔。埤頭鄉的東螺溪沿岸畜牧場較少，以養雞場為主，二林鎮和溪湖鎮的東螺溪流域很多養豬場，所以每次舉辦花季，二林鎮、溪湖鎮的畜牧屎糞尿臭味較嚴重，埤頭鄉較輕，無論臭味重或輕，都讓遊客掃興。
林田富說，縣政府邀請第四河川局等單位開會討論東螺溪水環境，四河局願意以增加東螺溪溪水水量稀釋汙染現況，農田水利署也同意，現在要做的是調節放流水水量，因為農水署採輪灌制調控放流水，大致上每7天輪一次，今年東螺溪木棉花花季期間已每天多供應1CMS水量。
林田富指出，農水署調控放流水的方式是關閉別處水閘門，把引入的濁水溪集中灌溉輪到的水路，縣政府和第四河川局希望不只木棉花季、台灣欒樹節，農水署都能加大東螺溪放流水水量，豐水期每天多1CMS，枯水期每天刀0.5CMS，農水署原則上同意但要研究具體可行作法。
今年木棉花季真的很感謝老天幫忙，經常下雨，又有農水署首度在花季期間每天多供應1CMS水量，使得東螺溪幾乎沒什麼臭味，賞花民眾大多數盡興而歸；林田富表示，明年也會採用相同作法，並朝向活動重點日特別加大水量的方向努力，希望到彰化縣東螺溪賞花的民眾都能留下好印象。
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