中市兒童節檢驗玩具 225件22件不合格率達一成

迎來兒童節，市面玩具大賣，台中市政府經濟發展局從去年10月起持續抽檢玩具商品，共稽查225件，不合格22件，其中以未標示「原始製造商名稱、地址」及「警告字體過小」為多數，要求業者限期改善，若未改善最高可處罰20萬元。

經發局指出，家長選購玩具應認清玩具檢驗標章，以此識別玩具是否安全、品質無虞。商品應貼有經濟部標準檢驗局的「商品檢驗標示」以及「ST安全玩具標誌」如果玩具上沒貼任何認證標章，甚至沒有產地、製造成分，家長應判斷有可能是規避檢驗的劣質玩具。

根據經濟部標準檢驗局公告規定，不論進口或國內製造玩具，須經標準檢驗局依國家標準CNS檢驗合格後才可銷售。檢驗會進行耐燃性、化學性、電驅動玩具的安全性、機械性與物理性等測試，貼上檢驗標示才表示過關。

經發局提醒通路業者不得販售標示不清、未標示商品檢驗標識的商品，經查獲若業者在限期內未改善，可依商品標示法處2萬至20萬元罰鍰。家長購買玩具前，先確認玩具是否張貼完整中文標示、商品檢驗標識，使用前應詳細檢視商品適用年齡、注意事項、警語及使用方法等標示內容。