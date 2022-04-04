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中市鄉間道路推LED交通號誌 居民戲稱「光明燈」

聯合報 / 記者陳秋雲／台中即時報導
龍井新庄街新設LED交通號誌，夜間清楚可見。圖／交通局提供
龍井新庄街新設LED交通號誌，夜間清楚可見。圖／交通局提供

台中市政府交通局在鄉間光源不足或多濃霧地區，設置LED發光交通標誌。交通局長葉昭甫表示，LED發光標誌採太陽能供電，便於設置與維護也響應綠能應用，目前在烏日區溪岸路、龍井區新庄街、觀光路等路段設發光標誌，在地居民表示「很像光明燈」，遠遠就可看到。

交通局長葉昭甫指出，台中市相關道路交通標誌雖已採用具反光功能的材質，市區光源充足，足以讓用路人辨識標誌牌面所提示的內容，但部分鄉間小路或多濃霧路段，多處易肇事路前設置的「前方路口減速慢行」交通標誌，夜間常「有看沒有到」，近在眼前才看清提醒內容。

葉昭甫說，交通局持提升交通標誌的「自明性」不插電也自成發光體。目前持續汰換老舊標誌，在不影響用路人視線情況下，研議設置LED發光交通標誌。現階段仍規劃優先設置至於光源不足或視線易受影響等地點，目前已於烏日區溪岸路、龍井新庄街、觀光路等路段設置，未來也將視道路特性與地方需求持續評估設置。

葉昭甫說，台中市所設置的LED發光交通號誌，除夜間發光外，部分也以閃爍燈光加強標誌辨識度，達到警示用路人的效果；標誌能源採太陽能供電方式，響應綠色能源的推廣應用。

烏日溪岸路的LED交通號誌，清楚提醒用路人注路路況。圖／交通局提供
烏日溪岸路的LED交通號誌，清楚提醒用路人注路路況。圖／交通局提供

標誌 台中市

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