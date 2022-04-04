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台中好吃好玩討兒童喜歡 多家暖心邀你簡單作公益
今天4月4日兒童節，日月千禧酒店舉辦捐舊玩具做愛心，提供台灣玩具圖書館協會贈非營利團體；台中福華大飯店推出「4月親子童享」覓舍美食抽抽樂，五星主廚無框架的美味料理；這一鍋皇室秘藏鍋物、燒肉同話指定特調銅板飲料作公益，扣除成本全數捐台中育幼院。
到台中日月千禧酒店1樓旅覓酒吧捐舊玩具即加贈感恩禮，受贈玩具將提供台灣玩具圖書館協會，由協會整理後，贈予非營利團體，活動從4月1日起至30日止，此活動參加組數限量50組，洽詢專線：（04）3705-6066 旅覓酒吧。
台中福華大飯店自4月2日至4月5日推出「4月親子童享」覓舍美食抽抽樂活動，全家可在專屬空間內，享受跨國界創意餐點，活動期間每桌消費滿2000，同桌12歲以下兒童即可參加驚喜美食抽抽樂，不限人數，每名兒童抽獎1次，隨機贈送原味綿軋糖、西點雪球小餅乾、帕瑪森松露薯條、雪蛤燕窩飲、喔熊烏龍茶麵等精緻美食。
這一鍋餐飲集團舉辦50萬會員感謝祭，這一鍋皇室秘藏鍋物、燒肉同話滿2000元送1000元現金折價券，這一小鍋滿600元送300元現金折價券，吃越多贈越多。第二重指定商品5折加價購。兒童節，這一鍋皇室秘藏鍋物、燒肉同話推出銅板價烏梅/荔枝風味啤酒特調，扣除部份成本後，盈餘捐贈台中育嬰院，攜手為孩子打造幸福「童樂園」。
台中產業故事館協會集結9家業者提供門票打折、體驗課程、入園禮品、商品折扣、消費滿額送等多重優惠，有阿聰師芋頭文化館特別規畫「我的糖我自己爭取」「博好餅抽好籤」連假特別活動；霧峰林家宮保第園區「媽媽時光小市集」、「一品宅X戲偶節」活動並加碼優惠，還有台灣氣球博物館、小林煎餅、鞋寶觀光工廠、丸文食品觀光工廠、霧峰農會酒莊、大甲麵本家及自行車文化探索館等，推出多種活動與優惠。
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