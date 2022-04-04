打3劑才能走大甲媽遶境 台鐵：沒人退訂車票反加開班次

大甲媽遶境本周五晚上起駕，大甲鎮瀾宮配合防疫措施，要求參加遶境民眾需打3劑疫苗，有些人說自己沒打滿3劑，今年無法參加遶境，也有很多信徒趕在這幾天打滿3劑，台鐵表示，4月8日和9日都加班莒光號因應遶境需求，目前都沒人訂票後退訂，台中海線還會加開班次疏運。

台鐵局表示，為配合「大甲媽祖壬寅年遶境進香」暨「2022台中媽祖國際觀光文化節─大甲鎮瀾宮周邊演藝活動」活動，4月8日及9日加開莒光號各1列次，目前訂票後未有退訂票情形，另4月8日及17日加開海線及成追線區間(快)車共9班次，以當日購票及電子票證乘車為主，也無人退訂。

前天和昨天已有多人到大甲區領取疫苗3OK卡，4月2日到4月5日，早上9點到晚上8點，在大甲農會順天辦事處前服務，地址在大甲區順天路211號。