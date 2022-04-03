大甲廟會遶境衝突？警方從鑾轎旁趕到現場衝突人已散
今天網路傳出影片，註明「台中大甲廟會遶境爆衝突」，台中市大甲警分局今晚說明，今晚日南地區的進香活動，回鑾安座前，有人在廟前廣場口角引衝突，正在鑾轎四周維護安全的警力立即趕到現場，衝突人潮已散，警方將通知相關人員到案，依法偵處。
記者爆料網影片中，一群人在廟前廣場口角拉扯，有人想勸阻，衝突人潮後來已散；大甲分局表示，有關網傳4月3日晚上9點「台中大甲廟會遶境爆衝突案」，是「111年日南慈德宮天上聖母往北港進香」活動，在回鑾安座前，有人在廟前廣場因口角引起衝突，大甲警分局原本就規劃安維警力和員警交通維持勤務，在現場獲報後立即前往處置，到場時已無衝突情事，警方仍將依影像畫面等事證，通知相關涉案人員到案，依法偵處。
大甲警分局呼籲，遇有任何糾紛務必冷靜處理，切勿因一時衝動而誤觸法網；警察執法對暴力行為「零容忍」，絕對強力執法、毋枉毋縱。
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