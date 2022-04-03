台14線國姓段有石虎 警一招護虎並籲駕駛顧荷包
南投國姓台14線中潭公路育樂隧道路段去年有石虎遭路殺，今年因此列入石虎保護路段，近來更在雙向道路增設多面保護石虎標誌，警方則提醒隧道口已設置測速照相桿，並於元旦開拍，呼籲駕駛減速慢行，保護石虎，也守護自身荷包。
國道六號開通後，往返草屯、國姓、埔里3地的台14線中潭公路，車流量銳減，其道路型態也從過去的交通要道，轉型成遊憩路線，公路總局南投工務段近年因此針對沿線較有特色路段進行路側空間活化及意象設計等，協助推動地方觀光。
其中，國姓鄉台14線40K育樂隧道至45K北山隧道融入在地客家文化，以及台灣水鹿的產業特色，並以台「14」線里程「40」K的「1440」取其諧音「一世是你」來打造超萌的水鹿裝置藝術，成為公路迷或遊客造訪拍照的打卡熱點。
只不過，該公路所經過的淺山丘陵區，也是台灣現存唯一又面臨瀕絕的原生貓科動物「石虎」的棲地，其中台14線40K育樂隧道埔里往國姓方向，去年11月有成年雄性個體遭路殺，今年因此列入石虎保護路段，近期增設多面保護石虎標誌。
公路總局南投工務段表示，為保護石虎，近幾年蒐集石虎交通事故熱點，邀集集集特生中心及相關學者協助設置防護網、生物廊道等措施，降低路殺狀況，同時設置告示牌，提醒用路人放慢速度，台14線40K育樂隧道周邊為今年新增熱點。
南投縣警局則提醒，台14線中潭公路因車流順暢，不少駕駛行經會忘了放慢速度，去年就已經在台14線40.1K育樂隧道口設置固定式測速照相桿，限速70公里，並於今年元旦啟用開拍，用路人應減速慢行，保護石虎，也能守護自身荷包。
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