彰化公墓草比人高 民眾：備妥除草工具否則找不到祖先

中部這幾天陰雨讓消防人員暫時鬆了一口氣，彰化縣消防局統計清明連假到今天中午有2件公墓火警，與去年相比數量大為減少，不過也有民眾指出，今年潮濕公墓沒火災，但雜草比人還高，要掃墓要準備妥工具，要不然根本無法處理。

彰化縣去年清明節當天統計5小時就有30起公墓火警，也累計3天內就有80件，讓消防人員疲於奔命，消防各分隊也在連假前極力清明宣傳「四不二記得」，福興消防分隊創新以手繪圖文製作「消防員的告白」，透過虛擬人物「消防員阿福」對話製圖引發討論。

漫畫對話中「早餐還沒吃完，回來就晚上了」、「豆漿直接變豆花」，還跳祈雨舞希望清明節能夠下雨，道盡消防員每年的清明節噩夢。

今年清明連假前兩天遇到陰雨，也讓公墓火警數量大為下降，但有彰化林姓市民說，在清明節前幾天已去了公墓兩次，看到雜草比人高，借了除草機處理了2天，才有把握清明節當天可以順利祭祖，若公部門沒派人來除草，建議民眾記得帶工具，否則難度相當高。