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彰化芳苑路上國小百年校慶 企業校友回饋讓學生人人有平板

聯合報 / 記者林宛諭／彰化即時報導
彰化縣芳苑鄉路上國小今天舉辦百年校慶暨社區運動大會，校友們和社區民眾也一起熱情參與校慶活動 。記者林宛諭／攝影
彰化縣芳苑鄉路上國小今天舉辦百年校慶暨社區運動大會，校友們和社區民眾也一起熱情參與校慶活動 。記者林宛諭／攝影

彰化縣芳苑鄉路上國小今天舉辦百年校慶暨社區運動大會，彰化縣縣長王惠美說，彰化縣近年積極推動AI數位教育，在學校的推動及企業支持下，人數較少的路上國小每位學生都已經有平板電腦了，讓偏鄉孩子們的學習更邁向國際化。

王惠美說，路上國小雖然師生人數不多，但近年教學成果及對外競賽表現都相當亮眼，已經連續兩年獲得彰化縣英語團體朗讀比賽優勝，可見師生的用心與努力，尤其是總統府國策顧問路上代天府主委謝世英捐贈50萬元設置「雙語智慧教室」，全力支持學校英語教育，還有力晶積成電子製造公司總經理謝再居自2012年起，每年捐助學校30萬元，改善教學設備、獎勵成績優異學生助學金，迄今已捐助300萬元，感謝各界用行動支持教育。

彰化縣面臨爭取升格的125萬人口保衛戰，王惠美說，現在有「來彰有禮」專案即日起至6月30日止，從外縣市遷入設籍彰化縣的民眾將發給3000元設籍禮金兌換券。彰化縣為六都培育了非常多的人才，但有沒有升格差很多，以二線三警官而言在彰化只有20個，但在直轄市台中就能有200多人，許多彰化人才在無法升遷情形下，只好選擇往六都就業發展，所以希望透過升格，讓更多青年能夠回到彰化服務。

路上國小校長蔡東利說，路上國小雖然小，但縣府該有的補助款一點也沒有少，還有校友力晶積成電子公司總經理謝再居對學校的支持，因為大家的付出，才讓路上國小蓬蓽生輝。

彰化縣芳苑鄉路上國小今天舉辦百年校慶暨社區運動大會，校友們和社區民眾也一起熱情參與校慶活動 。記者林宛諭／攝影
彰化縣芳苑鄉路上國小今天舉辦百年校慶暨社區運動大會，校友們和社區民眾也一起熱情參與校慶活動 。記者林宛諭／攝影

王惠美 青年

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