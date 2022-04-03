大甲媽遶境北斗奠安宮廟內禁休息 員林福寧宮改發便當

疫情升溫，大甲媽遶境活動沿線各宮廟也處於「備戰狀態」，彰化縣北斗奠安宮管委會決定今年大甲媽祖遶境活動中，不提供香客廟內休息，不過會在宮前街停車場設帳棚，供信徒休息；員林福寧宮以往迎接香客的流水席也將改為幫香客準備好的大麵便當，取代以往香客自行取用，不過因此也需動用加倍人力分裝便當。

大甲媽祖即將在4月8日晚間起駕，4月9、10日就將遶境到彰化縣各鄉鎮再往雲林縣南向遶境，沿線各宮廟也都得因應疫情彈性調整佈署。

彰化縣北斗奠安宮是大甲媽重點駐駕廟宇，不少信徒跟隨遶境隊伍也會停留在奠安宮休息，以往信徒可以進入廟內休息，甚至整個前殿都睡滿香客，連要向大甲媽參拜，都得跨過睡在地上的香客，才能移動。

奠安宮主委陳在說，目前疫情升溫不能輕忽，廟方管委會開會後決定，今年不開放信徒入廟休息，而以往奠安宮一旁的周邊小吃街、2樓走廊也都是香客席地休息睡覺的地方，今年全部禁止，香客可以入內參拜，但拜完就不要停留，避免密集人潮群聚。

不過奠安宮仍在後方宮前街停車場設有10頂帳棚，並會鋪上塑膠帆布地板，可讓信徒休息，停車場也設有廁所及淋浴設施，希望把香客動線拉開，達到分流效果。