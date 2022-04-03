台中市纖維工藝博物館員額不符？ 文化局長：已敷使用
台中市議員李天生今指出，由大里兒童藝術館變身而來的台中市纖維工藝博物館，2018年10月揭幕營運，成為地方文化亮點，但是員額編制並不符合博物館的規格，名不符實，市府應重視處理。
他說，纖維工藝博物館原是大里兒童藝術館，由於經營不善淪為蚊子館，前市長林佳龍上任後決定轉型為「台中市纖維工藝博物館」不過，依規定博物館應設館長、副館長、研究員、主任秘書以及研究、展覽、典藏、推廣等編制，而台中市纖維工藝博物館，只設主任、秘書及典藏營運股、展覽推廣股，計有正式職員10人、約聘雇1人、行政助理6人，共計17人，並不符合博物館的規格，無法達成博物館的工作目標。
此外，文化局工作報告及宣導活動，台中市纖維工藝博物館經常被改名為「纖維工藝展演中心」，和大墩文化中心、葫蘆墩文化中心、港區藝術中心及屯區藝文中心併列台中市5大文化展場，地方質疑纖博物館到底是博物館，或是文化中心？是否遭到降級？
文化局表示，「纖維工藝展演中心」是台中市第一座經文化部認證的博物館，編制員額在前市長林佳龍時期已定案，市長盧秀燕上任後組織編制及員額未受到調降。
文化局長陳佳君說，台中市纖維工藝博物館員額已足堪使用，而且相關人員的專業、熱誠和績效都受到肯定，目前尚無擴大員額編制的計畫。
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