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台中市寵物植存紀念園區今啟用 成飼主追思療癒園地

聯合報 / 記者游振昇／台中即時報導
台中市寵物植存紀念園區今天啟用，現場由禮儀師示範植存。圖／台中市動保處提供
台中市寵物植存紀念園區今天啟用，現場由禮儀師示範植存。圖／台中市動保處提供

很多人養貓狗等寵物，寵物已成家庭成員一份子，妥善處理毛孩身後事也成為飼養寵物旅程中的重要課題，台中市寵物植存紀念園區今天在神岡區啟用，提供妥善處理毛孩身後事的場域，也成為飼主追思及療癒的園地，更以回歸自然及永續利用的方式表達對生命及環境的尊重。

今天的啟用儀式由台中市農業局長蔡精強代表市長盧秀燕主持，立委楊瓊瓔、台中市議員羅永珍、動物保護防疫處長林儒良、神岡區長劉汶軒、生死關懷教育推廣協會理事長郭慧娟、台中市寵物商業同業公會理事長陳政清、台中市獸醫師公會前理事長劉彥杰和地方人士到場啟用，禮儀師張郡庭在場示範寵物遺灰植存，最後由參與人員獻上白玫瑰，表達對毛孩永恆的祝福。

台中市從107年起規劃寵物植存紀念園區，選在神岡區圳堵里崇璞園北側的基地，園區內包含三處植存區，可容納1300具寵物遺灰，分區循環使用，採用環保葬方式，並視土地情形重新整土，讓遺灰歸為土壤，以達土地永續利用目的。

園區規劃入口廣場、圓滿半月廣場及ABC三區植存區，動線簡潔，環境清幽，提供飼主進行追思悼念的療癒場所，希望飼主在哀傷悼念後，也能逐漸調適心情，將對自家毛孩的思念轉化為對所有生命的愛護與尊重。

園區今天啟用，因應台中市民處理寵物遺灰需求，讓毛孩生、老、病、死都能獲得圓滿照顧，完善生命教育，飼主若有需求可向台中市動物保護防疫處洽詢。

台中市寵物植存紀念園區今天啟用。圖／台中市動保處提供
台中市寵物植存紀念園區今天啟用。圖／台中市動保處提供
台中市寵物植存紀念園區今天啟用。圖／台中市動保處提供
台中市寵物植存紀念園區今天啟用。圖／台中市動保處提供

寵物 台中市

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