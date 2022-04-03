台中市寵物植存紀念園區今啟用 成飼主追思療癒園地

很多人養貓狗等寵物，寵物已成家庭成員一份子，妥善處理毛孩身後事也成為飼養寵物旅程中的重要課題，台中市寵物植存紀念園區今天在神岡區啟用，提供妥善處理毛孩身後事的場域，也成為飼主追思及療癒的園地，更以回歸自然及永續利用的方式表達對生命及環境的尊重。

今天的啟用儀式由台中市農業局長蔡精強代表市長盧秀燕主持，立委楊瓊瓔、台中市議員羅永珍、動物保護防疫處長林儒良、神岡區長劉汶軒、生死關懷教育推廣協會理事長郭慧娟、台中市寵物商業同業公會理事長陳政清、台中市獸醫師公會前理事長劉彥杰和地方人士到場啟用，禮儀師張郡庭在場示範寵物遺灰植存，最後由參與人員獻上白玫瑰，表達對毛孩永恆的祝福。

台中市從107年起規劃寵物植存紀念園區，選在神岡區圳堵里崇璞園北側的基地，園區內包含三處植存區，可容納1300具寵物遺灰，分區循環使用，採用環保葬方式，並視土地情形重新整土，讓遺灰歸為土壤，以達土地永續利用目的。

園區規劃入口廣場、圓滿半月廣場及ABC三區植存區，動線簡潔，環境清幽，提供飼主進行追思悼念的療癒場所，希望飼主在哀傷悼念後，也能逐漸調適心情，將對自家毛孩的思念轉化為對所有生命的愛護與尊重。