台中捷運延宕 王義川：新巿長兩年無動工該下台

爭取民進黨台中市長提名的交通局前局長王義川上午抨擊現任市長盧秀燕，自綠線營運以來，沒有任何1條捷運路線動工，延宕近4年，尤其是捷運藍線因為改了路線、移動了車站，經費爆增400億元，到目前都還為了私人土地利益糾葛不清。他說，下屆新市長應承諾兩年內讓任1條捷運動工，否則就不配當市長，應該下台。

王義川上午與市議員參選人蔡美華開記者會時說，捷運綠線延伸大坑、彰化，目前毫無進度，屯區機場捷運也被交通部退回報告，而大平霧捷運系統現也還在市府，未送市府審議，「台中市政府，你們在搞什麼？」而高雄市的黃線比台中的捷運晚半年，但年底已經要動工了。

蔡美華說，大家都納悶何以陳其邁上任短時間，高雄捷運就能獲得核定，並承諾年底要動工，但為何台中市的捷運從胡志強到林佳龍，捷運的可行性評估都做了，但盧秀燕這3年多來卻完全沒有進度；盧秀燕一直改廠站位置和路線，是否是藍線正英站翻版？

台中市政府回應說，相關建設都在專業推動中，政治口水無助加速進程，綠線已於去年4月25日正式通車，至今搭乘數已突破600萬人次。

交通局指出，捷運綠線延伸線可行性研究於民國109年10月獲得交通部審查通過並提報行政院審查。延伸至彰化，將帶動中彰生活圈的快速發展，歷經三任市長皆未改變。

交通局說，藍線的綜合規劃報告依交通部3月3日意見修正中；另環保署於今年3月24日召開專案小組第2次審查會，但因應近日台灣發生多次強震，為強化捷運藍線耐震韌性功能設計，以及減輕捷運藍線日後施工及營運期間對環境造成不良影響，目前也正在補充中，後續再提送審查。

交通局指出，機場捷運（橘線）可行性評估本月會提送中央審查，交通部已於去年12月召開初審會議。屯區捷運（捷運藍線延伸太平及屯區捷運環狀線）可行性研究去年10月20、24日已辦理地方說明會，待完成報告修正，將盡速報部審查。另，山海環線可行性研究計畫已依交通部鐵道局去年12月審查意見完成修正，3月17日再提報交通部鐵道局審查。