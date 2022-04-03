影／清明辦法會 本願山彌陀講堂800多桌供品也行善

清明節將到，台中市本願山彌陀講堂今天舉辦一年一度「清明報恩念佛大法會」，現場準備800多桌生食和熟食供品，住持信願法師說，法會最後祝禱全球新冠肺炎疫情，早日消弭，世人安康，也迴向俄烏戰爭盡速結束，世界和平，天下大同；多數供品會捐給慈善機構和弱勢家庭。

清明報恩念佛法會今天早上10點開始，在台中市潭子區佛教本願山彌陀講堂舉辦，由住持信願法師等人主持，信願法師說，清明原本是農曆二十四節氣之一，後與寒食節融合，演變成為節日，祭祀祖先習俗，是中華民族傳統慎終追遠、祭祖掃墓的日子，佛教源自印度，釋迦牟尼佛時代之古印度人即信仰亡者親族不行供養時，亡者靈魂必會受苦，故將亡親送至祖先靈界供養，成為親屬之義務。

佛弟子於清明節日孝親祭祖，應虔誠念佛以盡孝道，祈願現生父母，身心康寧，吉祥安樂，也超度歷代祖先，西歸淨土，成就菩提，一年一度「清明報恩念佛大法會」，實踐佛弟子追思、懷念、感恩、孝敬列祖列宗的活動。

今天的法會在本願山之山門前申請路權，分別設立消災堂，供奉藥師佛，供養鮮花、水果、壽桃、飲料；往生堂供奉地藏王菩薩，供養素粽、饅頭、芋粿、雞絲麵等供品，信徒捐輸善款，設施熟食供品100多桌，生食供品700多桌。

因應台灣本土疫情升溫，本願山動員許多義工全力做好防疫措施，參加法會者，進入山門即實施量血氧、噴酒精、發口罩，並貼上標記蓋手印，掃描二維碼，除中午用餐外，法會全程佩戴口罩，力求防疫嚴謹。