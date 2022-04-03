中市環局回收PVC管變身道路吸塵器 路掃時間省7成

台中市政府環保局中西區清潔隊利用回收的PVC管改造成吸塵器，裝設在掃街車吸除落葉，將落葉裝袋運送時間由2小時縮短為30至40分鐘，更有效率執行道路清掃，市府環保局表示「街道吸塵器」清掃更有效率，另減輕路掃人員的體力負擔。

中西區清潔隊長李秋靜表示，轄區利用小型電動掃街車及自走式掃街機清掃道路，這次以PVC管回收再利用，就像家用吸塵器般便利，可使用在車流量較少的路段。

掃路班隊員陳淑貞說，平時負責鄰近精明商圈的大隆路段，工區長度約200公尺，碰到落葉期通常清晨5點就要開始清掃，大約3個小時完成，約2小時才能完成落葉裝袋清運，前後5個小時，現在用「街道吸塵器」輔助，一口氣完成後續的裝袋、清運工作，使用起來很順手、很方便。

環保局長陳宏益表示，台中各主要道路與交通門戶都有環保英雄不怕髒、不怕苦用心維護，環保局不斷改造回收用具，運用巧思提供機具設備及輔助工具，讓第一線勤務更有效率。