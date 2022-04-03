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中央公園走到懷疑人生 市府：增設自行車道逛公園

聯合報 / 記者陳秋雲／台中即時報導
中央公園結合水湳經貿園區，面積廣大。圖／建設局官網
中央公園結合水湳經貿園區，面積廣大。圖／建設局官網

台中市政府期打造「中央公園」為都市綠肺，建設局在中央公園外緣鋪建自行車道，以經貿五路、敦化路二段為主，自行車道環中央公園區外環，定點設自行車架、iBike租賃站點，騎鐵馬欣賞園區不同風光。

中央公園約67.34公頃，遊客必須把汽機車停在外圍，但面積廣大，公園貫穿整個水湳經貿園區，光縱長就2.7公里，經常走累了，但回頭距離也超遠，不少人不慣步行，走到懷疑人生。

建設局長陳大田表示，中央公園啟用以來，每日造訪遊客數多，過去水湳經貿園區原設計的自行車基礎路網，僅環繞中央公園外圍，遊客須停車到固定位置再步入園區，但中央公園面積廣大，不少遊客建議靠近公園設自行車道。因此在中央公園外側新增自行車道。

但園區利用綠色植栽呈現不同地景，園內有106種喬木，數量達1萬1938棵以上，其中原生樹種占83%，多樣化且適合生物棲息地的都市綠洲。

陳大田說，近年騎自行車休閒、運動蔚為風潮，越來越多人出遊選擇健康又節能的「自行車旅行」透過自行車路線調整，讓民眾環繞公園外側自行道，感受中央公園不同景致與風貌。

台中市建設局在中央公園新增自行車道，分布在經貿五路、敦化路二段。圖／建設局提供
台中市建設局在中央公園新增自行車道，分布在經貿五路、敦化路二段。圖／建設局提供

自行車 車道 台中市

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