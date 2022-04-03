中央公園走到懷疑人生 市府：增設自行車道逛公園

台中市政府期打造「中央公園」為都市綠肺，建設局在中央公園外緣鋪建自行車道，以經貿五路、敦化路二段為主，自行車道環中央公園區外環，定點設自行車架、iBike租賃站點，騎鐵馬欣賞園區不同風光。

中央公園約67.34公頃，遊客必須把汽機車停在外圍，但面積廣大，公園貫穿整個水湳經貿園區，光縱長就2.7公里，經常走累了，但回頭距離也超遠，不少人不慣步行，走到懷疑人生。

建設局長陳大田表示，中央公園啟用以來，每日造訪遊客數多，過去水湳經貿園區原設計的自行車基礎路網，僅環繞中央公園外圍，遊客須停車到固定位置再步入園區，但中央公園面積廣大，不少遊客建議靠近公園設自行車道。因此在中央公園外側新增自行車道。

但園區利用綠色植栽呈現不同地景，園內有106種喬木，數量達1萬1938棵以上，其中原生樹種占83%，多樣化且適合生物棲息地的都市綠洲。