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配合防疫參加大甲媽遶境 有人忙打3劑還要提前出發
為加強遶境防疫和識別，大甲鎮瀾宮昨天起到本月5日，在大甲農會順天辦事處前提供疫苗3OK卡領取服務，「台中阿文」昨天已換好疫苗3OK卡，他說為了配合防疫，決定遶境起駕當晚，自己會提前4小時出發，他呼籲要參加遶境的人，和今年遶境主題一樣，大家要「同心」。
昨天已有多人到大甲區領取疫苗3OK卡，4月2日到4月5日，早上9點到晚上8點，在大甲農會順天辦事處前服務，地址在大甲區順天路211號。
鎮瀾宮表示，領取者需出示疫苗小黃卡正本、身分證件正本，至檢錄服務處造冊登錄，實名聯絡資訊登記時，務必提供真實資訊，以免觸法。
申請本卡不開放代領，避免冒用，僅開放替年邁家人(60歲以上) 領取，要攜帶該委託人小黃卡正本、身分證正本辦理；親自辦理本人若未攜帶疫苗小黃卡，出示電子憑證亦可，身分證件、疫苗小黃卡檢錄後，當場歸還。
鎮瀾宮說明，9天8夜中，確實配戴「疫苗3OK」小卡，並妥善保管，遺失不補發，卡上編號與防疫用實名造冊相應，不得轉借他人使用，若冒用他人資訊，申請或違規使用，危害活動防疫安全，恐有相關法律責任；卡片不得影印、不得任意重製供其他人使用。
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