疫情籠罩本島南投成淨土 縣長上香祈求南投零確診

聯合報 / 記者江良誠／南投即時報導
南投縣長林明溱晚間到武昌宮上香祝壽，祈求玄天上帝保佑，在全體縣民努力下，維持南投零確診。圖／南投縣政府提供
南投縣長林明溱晚間到武昌宮上香祝壽，祈求玄天上帝保佑，在全體縣民努力下，維持南投零確診。圖／南投縣政府提供

新冠疫情肺炎今天新增160例，創今年單日新高，且本土病例遍及全台14縣市，中央疫情指揮中心統計，今年至今只剩南投、澎湖、連江三縣無確診案例，南投更是本島唯一零確診縣市。南投縣長林明溱晚間到集集武昌宮向玄天上帝祈求，希望在全體縣民努力下，南投維持零確診。

今天新增160例本土病例，包括新北市52例，基隆市37例，桃園市22例，台北市18例，高雄市9例，宜蘭縣6例，花蓮縣5例，彰化縣3例，新竹縣及新竹市各2例，金門縣、台東縣、台中市及屏東縣各1例。

最近疫情多點爆發，從北部向全省擴散，台中、彰化都出現群聚感染，中彰投是共同生活圈，南投縣民也相當擔心疫情向南投蔓延。幸好，南投最近雖然有確診者足跡，經過篩檢後都是陰性，南投縣政府也加強確診者足跡地點環境消毒，力守疫情防線。

今天是農曆三月初三玄天上帝誕辰，南投縣長林明溱晚間到集集鎮武昌宮向玄天上帝上香祝壽，也祈求玄天上帝保佑，讓新冠疫情早日消退。林明溱說，新冠肺炎疫情升溫擴散全台，只剩南投這塊淨土，這是全體縣民努力防疫的成果，希望大家繼續保持下去，落實各項防疫規定及做好個人防護，確保零確診。

他也提醒，尚未完成第2劑疫苗接種者，應儘快預約登記接種，如已完成2劑疫苗接種者，也要儘快接種第3劑疫苗，提升保護力，強化防疫網絡，防止疫情擴大。

南投縣政府加強宮廟環境消毒，避免疫情蔓延到南投。圖／南投縣政府提供
南投縣政府加強宮廟環境消毒，避免疫情蔓延到南投。圖／南投縣政府提供

南投 疫情

延伸閱讀

南投縣長林明溱向玄天上帝祝壽 祈求疫情早日消弭

解決國內垃圾 林明溱呼籲環保署在彰濱興建大型焚化爐

南投縣府籌1443萬 改善埔里鎮5里破舊危險農路

影／飛官陳奕入祀忠烈祠 陳母哽咽要英靈保佑台灣

相關新聞

彰化縣政府驚見1700多人被除戶 王惠美籲遊子返鄉　

彰化縣政府爭取升格直轄市，卻人口直直落，今年3月減少約1700人，縣政府了解遷出原因後，提出「來彰送好禮」和「幸福加匙，...

洗刷「補丁路」惡名 南投市公所籌3千萬重鋪華陽路

南投市華陽路7年前通車啟用，因交通流量大、常大型重車行駛，路面出現大小坑洞，影響行車安全，駕駛人抱怨不已。南投市公所自籌...

影／獅象大戰 盧秀燕盼象2連霸「邀賴清德穿球衣慶祝」

獅象大戰從總統府燒到棒球場，今副總統賴清德將到台中洲際棒球場觀賞職棒開幕戰，台中市長盧秀燕今出席中捷「猛瑪‧鋼鐸拉」中信...

南投縣長林明溱向玄天上帝祝壽 祈求疫情早日消弭

今天是農曆3月3日，也是玄天上帝聖誕，南投縣長林明溱由秘書林儒暘陪同到南投市營北里福龍宮賀壽，祈求新冠肺炎疫情早日消弭，...

彰化大埔路出現掃墓車陣 祭出交管員警指揮

今天是清明4天連假的首日，很多民眾提前掃墓，彰化市第一、第二納骨塔前的大埔路，今天一大早，如同往年清明掃墓都會出現長長車...

台中社宅標配家具、家電 一房最低每月4200元

台中市北屯區首座社會住宅「北屯眷戀山光好宅」位於北屯路旁三光巷內，鄰近太原車站、學區與捷運四維國小站，生活與交通機能佳。...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。