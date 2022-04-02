疫情籠罩本島南投成淨土 縣長上香祈求南投零確診

新冠疫情肺炎今天新增160例，創今年單日新高，且本土病例遍及全台14縣市，中央疫情指揮中心統計，今年至今只剩南投、澎湖、連江三縣無確診案例，南投更是本島唯一零確診縣市。南投縣長林明溱晚間到集集武昌宮向玄天上帝祈求，希望在全體縣民努力下，南投維持零確診。

今天新增160例本土病例，包括新北市52例，基隆市37例，桃園市22例，台北市18例，高雄市9例，宜蘭縣6例，花蓮縣5例，彰化縣3例，新竹縣及新竹市各2例，金門縣、台東縣、台中市及屏東縣各1例。

最近疫情多點爆發，從北部向全省擴散，台中、彰化都出現群聚感染，中彰投是共同生活圈，南投縣民也相當擔心疫情向南投蔓延。幸好，南投最近雖然有確診者足跡，經過篩檢後都是陰性，南投縣政府也加強確診者足跡地點環境消毒，力守疫情防線。

今天是農曆三月初三玄天上帝誕辰，南投縣長林明溱晚間到集集鎮武昌宮向玄天上帝上香祝壽，也祈求玄天上帝保佑，讓新冠疫情早日消退。林明溱說，新冠肺炎疫情升溫擴散全台，只剩南投這塊淨土，這是全體縣民努力防疫的成果，希望大家繼續保持下去，落實各項防疫規定及做好個人防護，確保零確診。