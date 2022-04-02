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清明時節雨紛紛 兩鄉鎮兒童節活動風雨無阻

聯合報 / 記者簡慧珍／彰化即時報導
田尾鄉南鎮國小陶笛隊獲得田尾鄉兒童星光秀第一名。圖／田尾鄉公所提供
田尾鄉南鎮國小陶笛隊獲得田尾鄉兒童星光秀第一名。圖／田尾鄉公所提供

很多鄉鎮公所舉辦戶外活動慶祝兒童節，彰化縣溪湖鎮公所明（3日）在中央公園舉辦「溪湖鎮觀光活動─親子童樂遊春光」，氣象預報彰化縣今、明兩天下雨，溪湖鎮公所強調兒童節活動「風雨無阻」，一連4天舉辦的2022田尾鄉兒童感恩活動-愛囝仔遊樂園也是風雨無阻。

溪湖鎮主打「女力超人媽媽與您同樂」，明天上午8點30分在湖南國小旁的中央公園舉辦兒童節活動，內容豐富，免費教做捏麵人、示範書法和國畫的書畫技巧、免費送國畫扇子和玩指陀螺，鎮公所邀請溪湖鎮婦女會、昇華舞蹈藝術團、大竹社區陽光舞群等社團表演，鎮立幼兒園也登場跳舞和演出兒童劇「重返少女時代」。

溪湖鎮公所表示，明天表揚溪湖鎮模範兒童之外，另準備1000多份巧智球紙精靈遊戲教材、500份瑪格麗特和四季海棠的盆栽及500支糖廠冰棒免費送；表演、教學、好禮相送等活動上午11點30分閉幕，現場大型氣墊城堡到下午5點結束。

田尾鄉公所今天舉辦田尾鄉兒童星光秀，誕生第一屆田尾兒童星光幫，南鎮國小陶笛隊演奏「大地的呼喚」陶笛重奏、田尾鄉立幼兒園張姓幼童歌舞表演「聽我說謝謝你」同列最佳人氣獎第一名，名次直接跳到第三名，由田尾國小陳姓學童表演「野摩托DISCO舞蹈」獲得，會場供應熱騰騰紅豆餅，讓參賽兒童及家長、觀賽民眾吃得很盡興。

2022田尾鄉兒童感恩活動-愛囝仔遊樂園，今天到4月5日下午1點至5點在怡心園北側廣場開辦，雨下個不停，大型氣墊城堡空無一人，精選時刻上網打卡送口罩很多人排隊。田尾鄉公所表示，愛囝仔遊樂園風雨無阻每天開園，4月4日下午1點到1點30分「醬呱家族」表演，氣象預報下周一、二放晴，民眾可帶孩子遊園看表演。

溪湖鎮公所明天在中央公園舉辦「溪湖鎮觀光活動─親子童樂遊春光」，強調風雨無阻，照辦不誤。記者簡慧珍／攝影
溪湖鎮公所明天在中央公園舉辦「溪湖鎮觀光活動─親子童樂遊春光」，強調風雨無阻，照辦不誤。記者簡慧珍／攝影

遊樂園 兒童節

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